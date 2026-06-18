Kadim Şehirleriyle Doğu Türkistan

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🔹 Doğu Türkistan; Asya'nın doğu ile batı medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alan geniş bir coğrafya. Kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Kunlun Dağları, ortasında ise bölgeyi ikiye bölen Tanrı Dağları yükseliyor. Bu dağ zincirlerinin arasında, dünyanın en büyük ve en çetin çölü olan "Taklamakan" var.

🔹 Çin, Hindistan, Tibet, İran ve Rusya gibi devasa güçlerin arasında bir köprü vazifesi görmesi, bu toprakları askeri ve ticari açıdan her dönem vazgeçilmez kılmış.