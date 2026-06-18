Kadim Şehirleriyle Doğu Türkistan
Türkistan'ın kalbinde, devasa dağ zincirleri ile Taklamakan Çölü'nün arasında yükselen Doğu Türkistan; binlerce yıllık köklü geçmişi ve stratejik coğrafi konumuyla dünya tarihinin en önemli medeniyet merkezlerinden biri. İpek Yolu'nun can damarı olan bu kadim Türk yurdu; kendine has kültürel kimliği, zanaatkâr insanları ve felsefeden bilime kadar insanlığa yön veren derin mirasıyla dikkat çekiyor. Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü vazifesi gören bu coğrafyadaki kadim şehirleri sizler için araştırdık.
🔹 Doğu Türkistan; Asya'nın doğu ile batı medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alan geniş bir coğrafya. Kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Kunlun Dağları, ortasında ise bölgeyi ikiye bölen Tanrı Dağları yükseliyor. Bu dağ zincirlerinin arasında, dünyanın en büyük ve en çetin çölü olan "Taklamakan" var.
🔹 Çin, Hindistan, Tibet, İran ve Rusya gibi devasa güçlerin arasında bir köprü vazifesi görmesi, bu toprakları askeri ve ticari açıdan her dönem vazgeçilmez kılmış.
🔹 Bölgenin asıl ve en eski sahipleri; Hunlar, Göktürkler ve özellikle de yerleşik hayata geçerek büyük bir medeniyet kuran Uygurlardır. Bugün nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Uygur Türkleri; kendilerine has dilleri, edebiyatları, müzikleri ve mimarileriyle Türkistan kültürünün en rafine örneklerini yaşatmaktadırlar.
🔹 Uygurlar, 10. yüzyıldan itibaren İslam'ı kabul ederek bu dini kendi milli kimlikleriyle harmanlamışlar. Tarım, zanaat ve ticaretteki ustalıkları, çölün zorlu şartlarına karşı geliştirdikleri hayatta kalma refleksleri, bölge insanının karakteristik yapısını şekillendirmişlerdir.
🔹 Doğu Türkistan'ın dünya tarihindeki en büyük değeri hiç şüphesiz İpek Yolu'nun ana güzergahlarına ev sahipliği yapması. Bir zamanlar Çin'den çıkan ticaret kervanları; Taklamakan Çölü'nün kuzey ve güney hatlarını takip ederek bu topraklardan geçmek ve buradaki vahalarda soluklanmak zorundaydı.
🔹 Bu zorunluluk, bölgeyi her manada gerek felsefe gerek kültürel olarak zirvede tutmuştur. Aynı zamanda bu coğrafya, Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacib gibi Türk-İslam kültürünün temel taşlarını yetiştiren bir medeniyet beşiğidir.
AKSU ŞEHRİ
🔹 Adını etrafını saran berrak ve gür nehir sularından alan Aksu, bir zamanlar Tanrı Dağları'nın güney eteklerinde, kervan yollarının kesişim noktasında yer alıyordu. Tarihte Kuça ve Kaşgar gibi iki devasa merkez arasında hem bir dinlenme noktası hem de askeri bir koruma kalkanı vazifesi görmüştü.
🔹 Tarımsal üretimin, bilhassa pamuk ve tahıl tarımının çok güçlü olduğu Aksu, kervanların gıda ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayan en önemli ikmal merkeziydi. Şehir, tarihi boyunca stratejik konumu nedeniyle bölgeyi kontrol etmek isteyen hanlıklar ve imparatorluklar arasında sık sık el değiştirmiş, askeri harekatların kilit noktası olmuştu.
GULCA ŞEHRİ
🔹 Gelelim Kazakistan sınırına yakın, İli Nehri vadisinde yer alan Gulca'ya. Burası Doğu Türkistan'ın çöl ikliminden uzak, en sulak, yeşil ve verimli coğrafyalarından biri. Tarih boyunca göçebe Türk-Moğol boylarının en gözde yayla ve kışlak alanı olan bu nehir vadisi, İpek Yolu'nun kuzey kolunu kontrol eden stratejik bir kapıydı. Gulca, tarihi süreçte Uygur, Kazak, Kırgız ve Hui (Müslüman Çinli) gibi farklı toplulukların iç içe geçmesiyle çok katmanlı bir kültürel yapı kazanmıştı.
🔹 Qing Hanedanlığı döneminde askeri valilik merkezi yapılan ve 19. ile 20. yüzyıllardaki siyasi hareketlerde, ayaklanmalarda her zaman bağımsızlık ateşinin fitillendiği yerlerden biri olan şehir, tarihi misyonuyla her dönem ağırlığını hissettirmeye devam ediyor.