Uygur Türklerinin yaşadığı zorlukları anlatan roman

Uygur Türkleri yüzyıllardır bir varoluş mücadelesi veriyor. Kardeşlerimiz, tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen özlerini koruma ve gelecek nesillere kültürlerini aktarma gayreti içinde. Bunun içinde çok sevdikleri vatanlarından ayrılmak durumunda kalıyorlar. "Yolda Kalanlar" romanı ise Uygur kardeşlerimizin göç dramını konu alan bir eser. İşte, bu değerli kitaptan sizler için alıntılar derledik.