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Uygur Türklerinin yaşadığı zorlukları anlatan roman

Uygur Türkleri yüzyıllardır bir varoluş mücadelesi veriyor. Kardeşlerimiz, tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen özlerini koruma ve gelecek nesillere kültürlerini aktarma gayreti içinde. Bunun içinde çok sevdikleri vatanlarından ayrılmak durumunda kalıyorlar. "Yolda Kalanlar" romanı ise Uygur kardeşlerimizin göç dramını konu alan bir eser. İşte, bu değerli kitaptan sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:53
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Nereye başvurduysam engel çıkardılar. Zaten kendi dilimizde eğitimi de tamamen yasakladılar.

Ahmet Doğanay

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

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Çocuklarının elinden alınması bir ana için kolay olur mu? Hepimizin beli büküldü. Çevrene bir baksana, kimin yüzü gülüyor? Herkes geleneğinden endişe eder hale geldi. Hepimizin yüreği yanıyor.

Ahmet Doğanay

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Var olmanın mücadelesini veriyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Çin esareti altındaki Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri!

Ahmet Doğanay

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Bizlere hayat verebilmek için can olmuşlar bu topraklara. İçtiğim her yudum suda, Tanrı Dağları'nın ve atalarımın kokusunu alıyorum. Bana diğer ucundaki Toroslar'ın kokusunu getiriyor.

Ahmet Doğanay

Uygur Türklerine uygulanan Barın Katliamı nasıl gerçekleşti?

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Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yaşayan Uygurlar, seslerini duyurabilmek için zaman zaman elçilik önlerinde, şehir meydanlarında gösteriler yaptılar. İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler. Ancak seslerini yine de duyuramadılar. Ya da işlerine gelmeyenler duymak istemediler.

Ahmet Doğanay

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