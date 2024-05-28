Kenya'da padişah şehri: Sultan Hamud

◼ Yine anlatılanlara göre, bir dönem İngilizler Mombasa-Nairobi arasında bir demir yolu inşasına başlar. Bu demir yolu ile birlikte güzergahta bulunan bir köyün de önemi oldukça artar. Şöyle bir detay vardır, bu köyde inşaatta çalışanların çoğu Müslüman'dır.

◼ Dönemin sultanı, II. Abdülhamid bölgeye bir heyet gönderir. Fermanda Müslüman nüfusun fazla olduğu bu köye bir cami inşa ettireceğini söyler.