Kenya'da padişah şehri: Sultan Hamud
Osmanlı Hanedanlığı 600 yılı aşkın bir süre, pek çok kıta üzerinde hükümranlık kurmuş güçlü bir imparatorluktur. Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar emarelerini her yerde görmekteyiz. Bu izlerden biri de Kenya'da bulunan Sultan Hamud şehridir. Bir zamanlar köy olan bu yerin Sultan II. Abdülhamid'in adını alarak şehre dönüşme hikayesi...
Giriş Tarihi: 28.05.2024
12:50
OSMANLININ AFRİKA'DAKİ TOPRAKLARI
◼ Osmanlı Hanedanı,
600 yılı aşkın bir süre dünyanın birçok yerinde adından fazlasıyla söz ettiren bir imparatorluğa sahiptir. Afrika'da; Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Sudan, Eirtre, Cibuti, Somali, Fas, Nijer, Çad, Kenya, Uganya gibi ülkeleri belli dönemler hakimiyeti altına alır.
◼ Günümüzde bu saydığımız yerlerde Osmanlıdan yadigar pek çok cami bulunur. Fakat öyle bir yer var ki burası,
Sultan II. Abdülhamid'in adını taşımaktadır.
Sultan II. Abdülhamid
Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, 113. İslam halifesidir.
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Sultan Hamud şehri ismini, Osmanlı Devleti'inde zekasıyla adeta bir çığır açan Sultan Abdülhamid'den aldığı bilinmekte. Bu kent, Kenya'nın Makueni İlçesinin Kasikeu bölümünde yer alan bir kasabadır.
◼ Daha önce burası, Doğu Eyaleti'ne bağlı eski
Nzaui Bölgesi olarak geçmektedir. Günümüzde kasaba, Nzai İlçe Meclisi ve Kilome Seçim Bölgesi'nin bir parçasıdır.
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Afrika'nın tam ortasında kalan bu yer, Evet bunun cevabı "nasıl oldu da sultanlar sultanı II. Abdülhamid'in adını aldı?" Gazeteci Hikmet Feridun Es'in Kenya gezisinde saklı.
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1960'lı yıllarda Gazeteci Es'in yolu, Kenya'nın Mombasa şehrine düşer. Orada derlediği bilgilere göre bu şehirde bulunan Sultan Hamud kasabası adını, II. Abdülhamid'den almaktadır.
Mombasa şehri
Mombasa, Kenya'nın ortasında bulunan, Hint Okyanusu kıyısındaki bir körfezde yer alan mercan adasının üzerinde kurulu bir liman kentidir.
◼ Yine anlatılanlara göre, bir dönem
İngilizler Mombasa-Nairobi arasında bir demir yolu inşasına başlar. Bu demir yolu ile birlikte güzergahta bulunan bir köyün de önemi oldukça artar. Şöyle bir detay vardır, bu köyde inşaatta çalışanların çoğu 'dır. Müslüman
◼ Dönemin
sultanı, II. Abdülhamid bölgeye bir heyet gönderir. Fermanda Müslüman nüfusun fazla olduğu bu köye bir cami inşa ettireceğini söyler.
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◼ Cami inşası tamamlandıktan sonra
bölgeye; Sultan Abdülhamid çok kıymetli hat levhaları, istifade edilmesi için kitaplar ve türlü türlü hediyeler gönderilmesini emreder.
◼ Yaşanan gelişmelerin ardından köy,
Sultan Hamud olarak anılmaya başlar. Artık burası bir köy, kasaba değil adeta bir şehre dönüşmüştür.