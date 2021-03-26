Berat kandili duası nelerdir? Peygamberimizin Berat Kandili duası...
İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Berat Kandili duası bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Berat kandili duası nelerdir? Berat gecesi hangi dualar yapılır? Berat Kandilinde dualar kabul olur mu? Berat gecesi okunacak dualar neler? Berat kandili zikirleri nelerdir? Peygamberimizin Berat Kandili duası...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
14:56
📌Arapça "
berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de " berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
➡ Berat,
Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
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Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.
📚 2021'de idrak edeceğimiz kandiller
27 Mart Cumartesi günü Berat Kandili'dir.
➡ Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
➡ Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
➡ Kandiller gibi mübarek geceler; geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.
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Peygamberimizin Berat Kandili duası
Peygamber Efendimiz bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur:
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990) "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
Peygamber Efendimiz Berat gecesinde şöyle dua ederdi:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."
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Tövbe istiğfar duası nedir?
Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)
Nafile namaz kıldıktan sonra okunabildiği kadar salavât-ı şerîfe çekilmeli, tövbe ve istiğfar edilmelidir.
Tövbe istiğfar duası
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
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Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar
Bu önemli günlerde Müslümanlar, makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabilir. Aynı zamanda, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam âlemi ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar edilmelidir.
Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:
Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.
Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Buhârî, De'avât, 55)
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