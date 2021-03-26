Berat Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

📌Rahmet-i İlâhînin, sağanak sağanak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

📌Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesi'nin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;

✅Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

✅Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

✅Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

📌Hz. Peygamber'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkāme", 191)