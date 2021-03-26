Berat Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...
Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili, Müslümanların günahlarının affı için tövbe kapılarının açıldığı mübarek günlerdendir. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecektir. Peki, Berat Kandili'nin faziletine ulaşabilmek için hangi tesbihler ve zikirler çekilmelidir? Berat Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte Berat kandili tesbihleri…
Giriş Tarihi: 26.03.2021
20:46
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
20:47
📌Arapça
"berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
📌Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
2021'de idrak edeceğimiz kandiller
📌Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.
📌Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene
Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.
📌Rahmet-i İlâhînin, sağanak sağanak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.
📌Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesi'nin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;
✅Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
✅Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
✅Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.
📌Hz. Peygamber'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem-
buyurduğu rivayet edilmiştir. "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" (Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkāme", 191)
BERAT KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALIDIR?
📌Kandiller gibi mübarek geceler; geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.
📌Şaban ayının 15'inci gecesi, yani 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat Gecesi'dir. Berât Gecesi'nde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere
100 rekât namaz kılınabilir.
NAMAZ NASIL KILINIR?
➡Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur.
On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur.
Üç aylarda okunacak dualar... Üç aylarda neler yapılır?
BERAT KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
📌Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:
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"Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh"
Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Anlamı:
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"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike."
Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle. Anlamı: