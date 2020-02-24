Üç aylarda okunacak dualar...Üç aylarda neler yapılır? Üç aylar duaları nelerdir?

Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Üç Aylar'a girmek üzereyiz. İlahi rahmetin taştığı bu Üç Aylar 25 Şubat 2020'de başlıyor. Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylardan oluşur.

Üç Aylar; on bir ayın sultanı olan Ramazan'ın habercisidir. Bu aylar girince, Müslümanları uhrevi bir kaplar. Mübarek üç aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Bunlar Regaip, Berat, Miraç Kandilleri ve Kadir Gecesidir. Peki, 2020 mübarek üç aylarda nasıl dua etmeliyiz?