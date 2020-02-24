Üç aylarda okunacak dualar...Üç aylarda neler yapılır? Üç aylar duaları nelerdir?
Ramazan ayının habercisi olan üç aylar bugün başladı. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde Müslümanlar üç aylarda yapılacak duaları araştırıyor. Peki, Üç Aylar duası nasıldır? İşte Üç Aylar'da okunacak dualar…
Giriş Tarihi: 24.02.2020
15:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
09:27
Üç aylarda nasıl dua etmeliyiz?
Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Üç Aylar'a girmek üzereyiz. İlahi rahmetin taştığı bu Üç Aylar 25 Şubat 2020'de başlıyor. Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylardan oluşur.
Üç Aylar; on bir ayın sultanı olan Ramazan'ın habercisidir. Bu aylar girince, Müslümanları uhrevi bir kaplar. Mübarek üç aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Bunlar Regaip, Berat, Miraç Kandilleri ve Kadir Gecesidir. Peki, 2020 mübarek üç aylarda nasıl dua etmeliyiz?
Üç aylarda okunacak dualar
Müslümanlar için büyük önem arz eden üç aylarda,
Peygamber Efendimiz daha çok ibadet etmiş, ibadetin artırılmasını ve haramlardan sakınılmasını istemişti.
Peygamber Efendimiz, üç aylarda şöyle dua etti:
"Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân."
"Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)
Hz. Peygamber (sav) başka bir hadis-i şeriflerinde "
Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurdu.
Üç ayları
dua ve ibadetle geçirmek oldukça önemlidir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurur:
"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır." (Tevbe Suresi, 36. ayet)
Bu ayetteki "haram ayları"nın, "Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep" ayları olduğunu Peygamber Efendimiz, şu hadisleriyle açıklamışlardır: "
" Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir.
(Buhârî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24; Müslim, Kasâme, 29; Ebû Dâvud, Menâsik, 67; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/37, 73)
Üç ayların barındırdığı mübarek gün ve geceler
Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylardan oluşur. Bu aylarda Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barındırır.
Recep ayında okunması gereken dualar
Müslümanların günahlarından tövbe edip temizlenmesi için üç aylar bir fırsattır.
Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu dönemler, istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylardan oluşur. On bir ayın sultanı olan Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar.
Peygamber Efendimiz Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi:
"Ey Rabbim! Bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."
(İbn Hanbel, I, 259).