Reisü'l-Hattatîn Hasan Çelebi vefat etti
Ülkemizin yetiştirdiği büyük sanatçılardan Reisü'l Hattatin Hasan Çelebi 88 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Pek çok önemli eserin altında imzası bulunan Hasan Çelebi, hocaları Hamid Aytaç ve Kemal Batanay'ın çizgisini devam ettirdiği gibi üretken ve yetiştirici bir usule sahipti. 58 yıl boyunca sürekli olarak eser veren Hasan Çelebi'nin son büyük eserleri Çamlıca Camii ve Malezya Sri Sendayan Camii'nde. Hattatların Reisi Hasan Çelebi'nin hayatını ve eserlerini araştırdık.
Reisü'l-Hattatîn Hasan Çelebi vefat etti
◾ "Hattatların Reisi" olarak kabul edilen, ülkemizin medar-ı iftiharları olan sanatçılardan Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
◾ Bir süredir rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören Çelebi, İslam sanatının mümtaz temsilcisi olarak hat sanatının ülkemizdeki en önemli isimlerinden biriydi.
Hasan Çelebi kimdir?
◾ Hasan Çelebi 1937 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinin İnci köyünde doğar. II. Dünya Savaşı'na denk gelen zorluklarla dolu çocukluk yıllarında köylerine gelen gazeteler sayesinde kendi kendisine okuma-yazma öğrenir.
◾ 1954 yılında İstanbul'a gelen Çelebi Üçbaş ve Çinili medreselerinde hafızlık, Arapça ve dini ilimler tahsil eder. Bu eğitimlerinin ardından 1956'da Mihrimah Sultan Camii'nde müezzinlik vazifesine başlar.
◾ 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 3 yıl Yusufeli'de bulunur. 1963 yılında Mehmet Said Efendi Camii imamlığına, 1964'te Şeyh Camii imamlığına, 1974 ise nihayet Selami Ali Efendi Camii imamlığına tayin olunur.
Hamid Aytaç kimdir?
1881 - 1982 yılları arasında yaşayan Hamid Aytaç, çok sayıda talebe yetiştirmesi ile meşhur olmuştur.
◾ Çelebi bu camideki vazifesinden emekli olacaktır. Sultantepe'de imamlık yaparken bir taş ustasının vesilesi ile Hattat Hamid Aytaç ile tanıştı.
◾ 18 yıl boyunca Hamid Aytaç'ın derslerine devam eden Çelebi, sülüs ve nezih icazetini Hamid Aytaç'tan, talik ve rika icazetini ise Kemal Batanay'dan almıştır.
Kemal Batanay kimdir?
1893 - 1981 yılları arasında yaşayan Kemal Batanay, hem önemli bir bestekar hem de büyük bir hattat idi.
◾ İlk kişisel sergisini 1982'de İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde açan büyük sanatkar bu tarihten sonra yurt içi ve yurt dışında birbirinden değerli sergilere katılmıştır.
◾ Hattat Hasan Çelebi'nin hayatına dair pek bilinmeyen bir detay da Medine'ye ve Efendimize (SAV) dair. 1982 yılında Suudi Arabistan, Ravza-i Mutahhara'daki hat yazılarının ıslahı için Çelebi'nin görevlendirilmesini ister.
◾ Lakin gerekli izinler temin edilemez. Hattat Hasan Çelebi'nin Hz. Peygamber'in (SAV) ravzasındaki yazıları ıslah etme hayali böylece akamete uğrar.
RAVZA-İ MUTAHHARA'NIN DUVARLARINI HÜSN-İ HAT İLE SÜSLEYEN OSMANLI SANATKARI