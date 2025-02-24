Reisü’l-Hattatîn Hasan Çelebi vefat etti

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◾ 18 yıl boyunca Hamid Aytaç'ın derslerine devam eden Çelebi, sülüs ve nezih icazetini Hamid Aytaç'tan, talik ve rika icazetini ise Kemal Batanay'dan almıştır.

Kemal Batanay kimdir?

1893 - 1981 yılları arasında yaşayan Kemal Batanay, hem önemli bir bestekar hem de büyük bir hattat idi.

◾ İlk kişisel sergisini 1982'de İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde açan büyük sanatkar bu tarihten sonra yurt içi ve yurt dışında birbirinden değerli sergilere katılmıştır.