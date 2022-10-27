Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Mevlid Kandili ne zaman?

🔸 Bolluğun ve bereketin sembolü olan rebi Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. "Bir yerde ikamet etmek, bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" gibi anlamlara da gelen rebi sözcüğü "rba" kökünden türeyen bir kelimedir.

Bilgi notu:

Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebi" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir.

🔸 Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebi kelimesini kullanırlar. Çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimi rebiülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimi de rebiüssani olarak tanımlamışlardır.