Ramazan Kitaplığı - Samanyolunda Ziyafet
Edebiyat ve düşünce dünyamızın müstesna siması, mütefekkir ve şair Sezai Karakoç "Samanyolunda Ziyafet" isimli eseriyle her yıl bir defaya mahsus katılabildiğimiz bir ruh şöleni olan Ramazan ayını tüm yönleriyle ele alır. Bu mübarek vaktin bir nostalji malzemesi olmaması için çaba gösteren üstad, Müslüman hayatının tam merkezine Ramazan ve oruç kavramlarını yerleştirir.
Giriş Tarihi: 30.03.2023
18:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
18:06
◾ Bazı
mekanlar ve zamanlar hayatın olduğu kadar hayatın güzel sanatların da en canlı yansıması olan edebiyatın tam merkezinde yer alırlar.
◾ Bilhassa
dini zamanlar insan hayatında daha geniş yer kapladığı gibi edebiyatımızda da ciddi yer tutar. Bu müstesna vakitlerin başında da her yıl dört gözle kavuşmayı beklediğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif bulunmaktadır.
Sezai Karakoç'un hikayeleri
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Diriliş düşüncesinin mimarı, büyük şair ve mütefekkir zor zamanlarda konuşmanın ağırlığının farkında olan bir isim olarak eserler kaleme aldı. Sezai Karakoç
◾ Karakoç'un
"Samanyolunda Ziyafet" başlığını taşıyan " Oruç" denemeleri, Mübarek Ramazan ayının yegane ibadetini insanların gündemine taşıdığı gibi Ramazan edebiyatına büyük bir katkıydı.
Sezai Karakoç'un gönüllere taht kuran cümleleri
◾ Usta şair eserinde
salt bir Ramazan romantizmi yerine nostaljiden uzak her dem yenilenen bir Ramazan zihniyeti ve oruç kavramının çağlar aşmasını konu edinir.
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Diriltici bir kavram olarak kitapta ele alınan orucun Ramazan ayında hayatımızın tam merkezine yerleşmesini vurgulayan Karakoç, şiirsel bir dille meseleyi izah eder.
Sezai Karakoç Düşüncesinde 10 Kavram
◾ Sezai Karakoç'un bilhassa
Ramazan aylarında bu hayırlı ay hakkında kaleme aldığı yazılardan müteşekkil olan "Samanyolunda Ziyafet" bu yönüyle usta ismin hayatının Ramazan durağıdır.
◾ Muhtelif
dergi ve gazeteler içinde yayınlanan bu yazılar içinde bir yazı sadece eser için kaleme alınmıştır. "Ramazanın Aynasında Hayat" başlıklı yazı Üstad tarafından kitap için özel olarak kaleme alınmıştır.
Sezai Karakoç şiirinde ölüm
Toplumsal bir hafıza
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Şehr-i Ramazan toplumsal hayatta büyük bir gerçeklikle karşılık bulan müstesna bir vakit olduğu gibi çocukluktan itibaren her Müslüman için büyük önem arz eden bir müjdedir de...
◾ Kitapta Müslümanların
Ramazan ayına yaklaşımı, İslam milletinin Ramazan telakkisi gibi önemli konulara dair Üstad Sezai Karakoç'un yerinde tespitleri vardır.
Sezai Karakoç'un 'Yitik Cennet'inden unutulmaz alıntılar