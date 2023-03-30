Ramazan Kitaplığı - Samanyolunda Ziyafet

◾ Bazı mekanlar ve zamanlar hayatın olduğu kadar hayatın güzel sanatların da en canlı yansıması olan edebiyatın tam merkezinde yer alırlar.

◾ Bilhassa dini zamanlar insan hayatında daha geniş yer kapladığı gibi edebiyatımızda da ciddi yer tutar. Bu müstesna vakitlerin başında da her yıl dört gözle kavuşmayı beklediğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif bulunmaktadır.

Sezai Karakoç'un hikayeleri