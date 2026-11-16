Sezai Karakoç’un hikayeleri

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💠 Türk fikir ve edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç, yetiştiği koşullar ve dönem atmosferi içerisinde kendisini çok iyi yetiştiren bir isimdir.

💠 Edebiyatın hemen her dalında eser veren üstadın en az bilinen metinleri ise "Meydan Ortaya Çıktığında" ve "Portreler" başlıklı, insana farklı ufuklar açan hikayeleridir. Sizler için Sezai Karakoç hikayelerinden önemli alıntıları bir araya getirdik.

(X) Sezai Karakoç Düşüncesinde 10 Kavram