Sezai Karakoç'un hikayeleri
Yayınlanma Tarihi: 16.11.2026 08:59
Dört sene evvel Rahmet-i Rahman'a kavuşan edebiyat ve fikir dünyamızın coşkun ırmağı Sezai Karakoç, meselelere baktığı zaviye itibariyle daima çağdaşlarından ayrıldı. Yazdığı şiirler, metinler ile modernlik ve gelenekselcilik arasında bocalayan yirminci yüzyıl insanına kalbine dönmeyi tavsiye etti. Edebiyatın pek çok dalında eser veren üstad, en az hikayeleri ile bilinir. Her biri insana farklı bir çağrı olan Sezai Karakoç hikayelerinden sizler için alıntılar derledik.
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💠 Türk fikir ve edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç, yetiştiği koşullar ve dönem atmosferi içerisinde kendisini çok iyi yetiştiren bir isimdir.
💠 Edebiyatın hemen her dalında eser veren üstadın en az bilinen metinleri ise "Meydan Ortaya Çıktığında" ve "Portreler" başlıklı, insana farklı ufuklar açan hikayeleridir. Sizler için Sezai Karakoç hikayelerinden önemli alıntıları bir araya getirdik.