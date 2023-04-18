Ramazan bayramı namazı nasıl kaç rekat? Ramazan Bayramı nasıl kılınır?
İslam aleminin Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki dini bayramı bulunur. Müslümanların büyük bir heyecan ile beklediği mübarek Ramazan Bayramı, sabah kılınacak bayram namazı ile karşılanır. Her sene iki defa kılındığı için her bayram öncesi merak edilen konu bayram namaznın nasıl kılınacağı ve kaç rekat olacağı hususu.Peki ya bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazında okunan dualar nelerdir? Ramazan bayramı namazı nasıl kaç rekat?
Giriş Tarihi: 20.04.2023
17:00
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
🔹 Ramazan ayının son bulması, bayram sabahı namazın kılınması ile olur.
Bayram namazı 2023 yılının 21 Nisan Cuma gününde idrak edilecektir.
🔹 Bayramın birinci günü idrak edilen bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olmuş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazının saat kaçta kılınacağını açıkladı.
Azerbaycan Ramazan sözlüğü
BAYRAM NAMAZINI KILMAK
🔹 Ramazan ayının son sahuru bayram arifesinin
20 Nisan Perşembe günü Müslümanlar tarafından huşu içinde ifa edilecek.
🔹 Herkesin yaşadığı yere yakın/uzak olan camilere gitmeleri ve namaz esnasında kurallara riayet ederek bayram namazlarını en güzel şekilde kılınmaları gerekmektedir.
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EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?
🔹 Bayram namazı hususunda merak edilen belli başlı konular bulunmaktadır. Bunlardan biri evde bayram namazının kılınıp kılınmaması durumu. Peygamber Efendimiz (SAV) ve ashabının uygulamalarına bayram namazları ikişer rekat, geniş alanlarda ve cemaat ile idrak etmiştir.
🔹 Sonrasında ise bayram hutbesini okunmuştur.
Farklı mezheplerde bayram namazının hükmü ve tek başına kılınıp kılınamayacağı konusunda farklı görüşler doğmuştur.
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SABAH NAMAZI KİMLERE FARZ?
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21 Nisan Cuma günü idrak edilecek bayram yaklaştıkça akıllara takılan bazı hususları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de mazheplere göre bayram namazında farklılıkların doğma hususudur.
🔹 Bayram namazı kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere Hanefîlere göre vacip, Şâfiîlere göre sünnettir. Hanefî mezhebinde bayram namazının sahih
(en doğru şekilde) olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gereklidir.
Kazak Türkçesi Ramazan sözlüğü
HERHANGİ BİR SEBEPTEN BAYRAM NAMAZI KILAMAYAN KİŞİNİN DURUMU
🔹 Bayram namazı ile ilgili merak edilen bir diğer husus ise herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaat ile kılamayan kimsenin durumudur.
🔹 Bu konumda olan kimsenin namazı kaza etmesi gerekmez, gerekmediği gibi de bu kişinin tek başına bayram namazını kılması şartı da yoktur.
🔹 Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların,
evlerinde iki veya dört rekât olarak Duhâ/İşrak (Kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları uygundur.
Özbek Türkçesi Ramazan sözlüğü