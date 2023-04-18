Ramazan bayramı namazı nasıl kaç rekat? Ramazan Bayramı nasıl kılınır?

SABAH NAMAZI KİMLERE FARZ?

🔹 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek bayram yaklaştıkça akıllara takılan bazı hususları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de mazheplere göre bayram namazında farklılıkların doğma hususudur.

🔹 Bayram namazı kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere Hanefîlere göre vacip, Şâfiîlere göre sünnettir. Hanefî mezhebinde bayram namazının sahih (en doğru şekilde) olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gereklidir.

Kazak Türkçesi Ramazan sözlüğü