Arama

Menu
RAMAZAN

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder. Peki, kadim bir tarihe sahip Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor?

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas
Yayınlanma Tarihi: 24.3.2023 08:39:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:08

🔸 On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder.

🔸 Peki, kadim bir tarihe sahip Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor? Rengarenk sokaklarıyla tanınan masal diyarı Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor? Anlatalım.

🔸 Fas'ta, Ramazan ayına mahsus, günlük, Hassaniye dersleri yapılır.Dersler, 1963 yılında Fas Kralı II. Hasan tarafından başlatıldığı için bu ad ile anılır.

🔸 Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan dersler, toplumu kucaklayan bir özelliğe sahiptir. Akşam ezanından önce kurulan ilim meclisi, bir alimin dilediği ilmi mesele hakkında konuşması ile devam eder.

🔸 Kral ve üst düzey devlet görevlileri huzurunda gerçekleştirilen bu dersler sultanın duası ile son bulur. Fas'ın Ramazan'a has başka bir geleneği ise insanları sahura uyandırmak ve hilalin görülmesinin ardından Ramazan Bayramı'nın gelişini duyurmak için flüt çalınmasıdır.

🔸 El-Nafar denilen kişilerin icra ettiği bu gelenek, Fas'ın Ramazan simgelerinden biridir. İftara çorba ve tatlıyla başlayan halk, sofrada mutlaka haşlanmış yumurta da bulundurur.

🔸 Bu ayda geleneksel harira ve belbule çorbaları ile beraber pastilla ve tajin gibi yemekler de aranan lezzetler arasındadır. Başta Fas halkı olmak üzere tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Fas Ramazan Bayramı Ramazan İslam Fas Krallığı Fas Faslı Fas - İspanya maçı CANLI İZLE Fas FASUYE Fas Fas Kur-an-ı Kerim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN