Ramazan Bayramı ibadet ve kültürleri

4 /10 AİLE VE TOPLUM BAĞLARININ GÜÇLENMESİ













🔸Ramazan Bayramı, aile ve toplum bağlarının güçlenip kuvvetlenmesi için büyük bir fırsattır. İnsanlar için bayram ziyaretleri, hediyeleşme ve bir araya gelme gibi sıcak ilişkiler onları birbirlerine yakınlaştırır.

🔸Bu sayede toplumsal dayanışma ve empati duyguları pekiştiği gibi kişisel bağlar kuvvetlenir. Güçlü aile güçlü toplumları getirir. Yaşanılan dijitalleşme ile birlikte iletişimin sekteye uğraması ebeveyn ve çocuklarının arasında kopuk bağlar oluşturmaktadır.