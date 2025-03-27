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Ramazan Bayramı ibadet ve kültürleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 28, 2025 11:47 Güncelleme Tarihi: Mart 28, 2025 11:47

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bıraktık. Bu mübarek ve bereket ayında günahlarımızdan arındık, kötü huylarımızı terk etmek için çaba sarf ettik. Şimdi ise tüm dünyada Müslümanlar için Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde oruç tutmak dinen uygun değildir. Peki Ramazan Bayramı'nı daha iyi ihya etmek için ne yapılabilir? Ramazan Bayramı'nda hangi ibadetleri yapabiliriz? İşte Ramazan Bayramı ibadetleri…

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🔸Ramazan'ın son günü ile bayramın ilk günü arasındaki gece Ramazan Bayramı gecesidir. Peygamber Efendimiz (SAV) bayram geceleri hakkında şöyle buyurmuştur:

🔸"Ramazan ve Kurban Bayramı'nın gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez."

(İbni Mace, Taberani)

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🔸Bir başka hadis-i şerifte ise:

"Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez" ifadesi geçer.

(Taberanî)

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Ramazan bayramının önemi nedir?

🔸Mübarek Ramazan Bayramı, inananlar için bir manevi arınma ve yeniden doğuştur. Bayramlarda aile ve toplum bağları güçlenir, paylaşım ve yardımlaşma kültürü yaygınlaşır, insan iletişimlerinde derin ilişkiler kuvvetlenir.

🔸Peki Ramazan Bayramı'nın ne anlam ifade eder ve bu bayramı ihya edebilmek için neler yapabiliriz?

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

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AİLE VE TOPLUM BAĞLARININ GÜÇLENMESİ
AİLE VE TOPLUM BAĞLARININ GÜÇLENMESİ

🔸Ramazan Bayramı, aile ve toplum bağlarının güçlenip kuvvetlenmesi için büyük bir fırsattır. İnsanlar için bayram ziyaretleri, hediyeleşme ve bir araya gelme gibi sıcak ilişkiler onları birbirlerine yakınlaştırır.

🔸Bu sayede toplumsal dayanışma ve empati duyguları pekiştiği gibi kişisel bağlar kuvvetlenir. Güçlü aile güçlü toplumları getirir. Yaşanılan dijitalleşme ile birlikte iletişimin sekteye uğraması ebeveyn ve çocuklarının arasında kopuk bağlar oluşturmaktadır.

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🔸Ramazan bayramı, aile içi iletişimin artması, kuvvetlenmesi için büyük ve anlamlı bir fırsattır. Bu durum nesilden nesle gidecek, sağlıklı bir iletişimi de beraberinde getirecektir.

🔸Modern dünyada gençlerin daha çok yalnızlaşması hem geleceklerini hem de evliliklerini etkileme gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Bayramlar ve bayramdaki muhabbet ve iletişim bağının oluşması gençlerin zarar görmesini engelleyecektir.

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