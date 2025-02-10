Sait Faik Abasıyanık'ın zihinlere kazınan cümleleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:51 Güncelleme Tarihi: Şubat 10, 2025 11:12
Sait Faik Abasıyanık, "Cumhuriyet devri hikayecisi" olarak bilinir. Kaleme aldığı hikayeler ve romanlarla okurlarını fazlasıyla etkileyen yazarın birbirinden kıymetli eserleri bulunur. Son Kuşlar, Semaver, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Havada Bulut, Az Şekerli gibi eserleri en çok bilinen kitapları arasında yer alır. İşte, Abasıyanık'ın hikaye ve romanlarından zihinlere kazınan, unutulmaz cümleleri...
1/20
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Bu koca şehir, ne kadar birbirine yabancı insanlarla dolu.
Lüzumsuz Adam
Sait Faik Abasıyanık
5/20
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İnsanlar tuhaf! Kendilerini sevmeyen, önem vermeyene daha bir büsbütün tutuluyor, kendisini küçük görür gibi olana musallat oluyorlar.
Son Kuşlar
Sait Faik Abasıyanık