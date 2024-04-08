Ramazan Bayramı ibadetleri

Senede iki defa ağırladığımız bayramlar, Müslümanlar için bir göz aydınlığıdır. İslam aleminin büyük bir sevinç ile karşıladığı bayramlar; akrabaları, eşi dostu ve arkadaşları bir araya getiren bir vesile, idrak edildikçe hakiki değeri anlaşılan bir mukaddes zaman dilimidir. Sene içindeki ilk bayram ise Ramazan Bayramı'dır. Peki, Ramazan Bayramı nasıl geçirilmelidir? Hangi ibadetler ile taçlandırılmalı? İşte, tüm bunların cevapları...