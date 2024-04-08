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Ramazan Bayramı ibadetleri

Senede iki defa ağırladığımız bayramlar, Müslümanlar için bir göz aydınlığıdır. İslam aleminin büyük bir sevinç ile karşıladığı bayramlar; akrabaları, eşi dostu ve arkadaşları bir araya getiren bir vesile, idrak edildikçe hakiki değeri anlaşılan bir mukaddes zaman dilimidir. Sene içindeki ilk bayram ise Ramazan Bayramı'dır. Peki, Ramazan Bayramı nasıl geçirilmelidir? Hangi ibadetler ile taçlandırılmalı? İşte, tüm bunların cevapları...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 20:53
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RAMAZAN BAYRAM NAMAZI
RAMAZAN BAYRAM NAMAZI

◾ Yüce Allah'ın (CC) rızasını kazanmak Müslümanlar için oldukça önemlidir. Mübarek Ramazan ayının sona ermesi, bayram ile sonuçlanır. Ramazan Bayramı, bütün İslam aleminde sevinçle karşılanır.

Bayramlar, müminler için bir vesiledir. Böyle dönemlerde küsler barışır, tebessümler saçılır, güzel temennilerle sohbetler edilir ve muhabbet dolu anlar yaşanır.

Edebiyatımızda Ramazan Bayramı

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BAYRAM NAMAZI
BAYRAM NAMAZI

Bayramlarda hangi ibadetler yapılacağı ise oldukça merak edilen hususlardandır. Bu dönemlerin ilk ibadeti, bayram gününe özel kılınan bayram namazıdır.

◾ İslam dininin direği olan namaz, bayrama özel bir biçimde sabahleyin cemaatle eda edilir. Vacip olan iki rekat namazla birlikte tekbirler ve salavatlar getirilir, hutbe okunmaktadır.

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BAYRAMLAŞMAK
BAYRAMLAŞMAK

Müslümanların büyük heyecanla katıldığı bayram namazı, aynı zamanda toplanmanın ve ilk bayramlaşmaların yapıldığı yerdir. Hep birlikte eda edilen namazın ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak muhabbet dolu bir ortam oluşturmaktadır.

◾ Ramazan orucunu tutup bayram gününe ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

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FITIR SADAKASI
FITIR SADAKASI

◾ Ramazan Bayramı'ndan önce, zenginlerin, fakirlere yardım etmek için ödedikleri bir sadakadır. Verilen sadaka ihtiyaç sahibi kimselerin bayramı sevinçle kutlamalarına vesile olur.

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Fıtır sadakası nedir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

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AKRABA ZİYARETLERİ
AKRABA ZİYARETLERİ

◾ Bayramlarda yapılması en uygun faaliyetlerden biri de akraba ziyaretleridir. Dinimizin büyük önem verdiği akraba ilişkilerinin en güzel yaşanabileceği zaman dilimleridir.

◾ Karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı bu günlerde, ziyaret önceliğinin akrabaya verilmesi gerekir. Efendimiz (SAV) bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez."

Ramazan bayramı ibadetleri

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