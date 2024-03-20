2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Ramazan, Müslümanların en mukaddes dönemlerinden biridir. Bu mübarek ayın sonunda kutlanan Ramazan Bayramı ise içinde, feyzi ve rahmeti barındırmaktadır.
Ramazan Bayramı tatili ise belli oldu. Bayram arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanları, 2024 senesinin Ramazan Bayramı'nda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek. Bayram tatili toplamda 9 gün oldu.
Giriş Tarihi: 20.03.2024
09:43
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:37
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
RAMAZAN BAYRAMI MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ
🔹
11 ayın sultanı Ramazan, İslam alemi tarafından coşkuyla ile bekleniyor. Heyecan ve coşkuyla beklenen bir diğer mevzu ise Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı.
🔹 Mübarek ay bittiğinde,
Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlar. Sevdikleriyle bir araya gelir ve keyifli vakitler geçirir. Ramazan Bayramı, dinimizdeki iki bayramdan ilkidir.
🔹
2024 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba günü. Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izin olacak. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanları 9 günlük bir bayram tatili yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL
2024 YILI RAMAZAN BAYRAMI
🔹
2024 senesinin Ramazan'ı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Ramazan ayında oldukça önemli bir gün olan Kadir gecesi de 5 Nisan Cuma günü ihya edilecektir.
🔹
Her sene büyük hazırlıklarla karşılanan bu feyz ayı, içinde pek çok güzellik barındırmaktadır.
↪
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI BELLİ OLDU MU?
🔹 Ramazan ayı dışında da tutulan oruçlar bulunur fakat
Ramazan orucunu tutmanın rahmeti, bereketi ve yaşattığı hisler bambaşkadır. Bu yüzden Ramazan'ı elimizden, dilimizden ve yüreğimizden geldiği kadar en iyi şekilde geçirmeye gayret göstermeliyiz.
🔹 Peki,
böylesin önemli ayın sonu 2024 yılının hangi günlerine tekabül ediyor? Bunun cevabını verelim.
HİCRİ TAKVİME GÖRE BELİRLENDİ
🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı, özel dini günlerin belirlendiği bir kurumdur. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının hangi aya, o ayın kaçına denk geldiğini hesaplamıştır.
🔹 Ramazan Bayramı da Hicri takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.
Hicri takvim ne demek?
Hicrî takvim, Müslümanlar tarafından oluşturulup yine Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN
RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ
🔹
Rahmet ve merhametin timsali , arefe günü ile uğurlanmaktadır. Ramazan ayı 2024 arefe günü 9 Nisan Salı gününe tekabül etmektir.
AREFE NE DEMEK?
🔹
Arefe, Arapça kökenli bir kelimedir. Arefe, manasına gelmektedir. Ramazan ve Kurban bayramından önceki gün için kullanılır. "bayramdan bir önceki gün" Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara olur.
(Atasözü)