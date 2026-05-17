Dekolonizasyon kavramını öğrenebilmeniz için öne çıkan 5 kitap
Bugün dünyayı, sınırları, tarihi ve hatta kendi düşüncelerimizi algılama biçimimiz gerçekten bize mi ait, yoksa yüzyıllardır sinsice işlenen sömürgeci bir zihniyetin eseri mi? Fiziksel işgaller bitmiş gibi görünse de sömürgecilik; bilgide, dilde, kültürde ve kurumlarda varlığını sürdürmeye devam ediyor. İşte dekolonizasyon, tam da bu görünmez pratikleri fark edip zihinlerimizi özgürleştirme mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu kavramın teorikten pratiğe ne anlama geldiğini kavramak, coğrafyalardan felsefeye uzanan o büyük direniş ağını anlamak ve dünyaya baktığınız pencereleri tamamen değiştirmek istiyorsanız; sömürgeci zihniyetin sınırlarını yerle bir edecek, mutlaka okumanız gereken 5 kurucu eseri sizler için bir araya getirdik.
Filistin Meselesi'nin Sürekliliği - Siyonizm ve Filistinliler Üzerine Yazılar
◾️ Joseph Massad, Filistin Meselesi'nin Sürekliliği - Siyonizm ve Filistinliler Üzerine Yazılar adlı eserinde, Filistin-İsrail çatışmasını geçici bir siyasi kriz olmaktan çok öte, Avrupa kolonyalizminin uzantısı olan yapısal bir sömürgecilik sorunu olarak ele almakta.
◾ Siyonizm'in kurumsal yapısını, "barış süreci" söylemlerini ve Filistin kimliğinin bu baskı mekanizmaları karşısındaki dönüşümünü titizlikle inceleyen yazar; mülksüzleştirme ve yok sayma döngüsünün arka planını kavramsal bir çerçevede sunuyor. Hem akademik derinliği hem de sarsıcı tespitleriyle öne çıkan bu kitap, bölgedeki tarihsel çıkmazları ve adalet arayışını sloganların ötesine geçerek anlamak isteyenler için güçlü bir rehber...
19.Yüzyılın Uzun Gölgesi - Güneydoğu Asya'da Sömürgeci Oryantalizm Üzerine Eleştirel Denemeler
◾ Farish A. Noor'un kaleme aldığı 19. Yüzyılın Uzun Gölgesi - Güneydoğu Asya'da Sömürgeci Oryantalizm Üzerine Eleştirel Denemeler, sömürgeciliğin sadece geçmişte kalmış askeri bir işgal olmadığını, bugünün dünyasını şekillendirmeye devam eden zihinsel bir inşa olduğunu savunuyor.
◾ Yazar, 19. yüzyıl emperyalizminin Güneydoğu Asya'da kurduğu "bilgi-iktidar" mekanizmalarını ve oryantalist söylemleri masaya yatırarak; haritalardan antropolojik çalışmalara kadar her şeyin bölge halklarını kontrol etmek için nasıl birer araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Sömürgeci mirasın bugünün siyasi sınırlarında, etnik gerilimlerinde ve kültürel kimliklerinde bıraktığı derin izleri çarpıcı bir dille deşifre eden bu eser, modern Güneydoğu Asya'yı ve postkolonyal dönemin krizlerini kavramsal bir derinlikle anlamak isteyen okurlar için ufuk açıcı bir kaynak niteliği taşıyor.
Dekolonyalite Üzerine - Kavramlar Çözümlemeler ve Praksis
◾ Walter D. Mignolo ve Catherine E. Walsh imzalı Dekolonyalite Üzerine - Kavramlar, Çözümlemeler ve Praksis, sömürgeciliğin sadece geçmişte kalmış toprak işgalleriyle sınırlı olmadığını, "sömürgecilik matrisi" adı verilen küresel iktidar, bilgi ve varlık yapılarında varlığını sürdürdüğünü savunuyor.
◾ Yazarlar, batı merkezli modernitenin evrenselleştirilmiş doğrularını yapı sökümüne uğratarak, sömürgeleştirilmiş halkların kendi düşünce biçimlerini, dillerini ve yaşam pratiklerini yeniden kazanmalarının yollarını arıyor. Teorik bir analiz sunmanın ötesine geçerek dekolonyaliteyi somut bir eylem biçimi (praksis) olarak ele alan bu kurucu metin, dünyayı başka bir gözle algılamak, sömürgeci zihniyetin sınırlarını aşmak ve daha adil bir gelecek inşa etmek isteyen okurlar için güçlü bir manifesto aslında.
Batı Modernitesinin Daha Karanlık Yüzü
◾ Walter D. Mignolo, Batı Modernitesinin Daha Karanlık Yüzü adlı çığır açıcı eserinde, modernitenin parlak vaatlerinin ardında her zaman sömürgeciliğin ve yıkımın yattığını savunan çarpıcı bir dekolonyal manifesto sunuyor. Yazar; rasyonalizm, ilerleme ve kalkınma gibi batı merkezli kavramların küresel ölçekte kabul görmesinin, aslında Batı dışı toplumların bilgi sistemlerini, dillerini ve insani varlıklarını sistematik olarak yok eden (epistemisid) sömürgeci bir matrisle mümkün olduğunu gösteriyor.
◾ Modernite ile sömürgeciliğin madalyonun iki ayrılmaz yüzü olduğunu tarihsel kanıtlarla ortaya koyan bu yapıt, okuru Batı'nın dayattığı zaman ve mekân algısını sorgulamaya ve küresel adaletsizliklerin kökenini sömürgeciliğin bu "karanlık yüzünde" aramaya davet eden sarsıcı bir kaynak diyebiliriz...
Postkolonyal Bergson
◾ Fransa ve Afrika düşüncesinin önde gelen isimlerinden Souleymane Bachir Diagne, Postkolonyal Bergson adlı eserinde, Fransız filozof Henri Bergson'un felsefesinin Avrupa sınırlarını aşarak sömürgecilik karşıtı mücadelelerde nasıl güçlü bir yankı bulduğunu inceliyor. Yazar; Bergson'un zaman, sezgi ve yaratıcı evrim gibi temel kavramlarının, postkolonyal dönemin iki büyük kurucu entelektüeli olan Muhammed İkbal ve Léopold Sédar Senghor tarafından nasıl özgün birer düşünsel silaha dönüştürüldüğünü adım adım takip ediyor.
◾ Bergson felsefesini soyut bir metafizik tartışma olmaktan çıkarıp kültürel kimliklerin inşası, istiklal arzusu ve siyasal projelerin şekillenmesinde etkin bir kaynak olarak ele alan bu çalışma, Avrupa merkezci felsefe tarihlerinin görmezden geldiği Afrika ve Güney Asya entelektüel mirasını görünür kılarak modern düşüncenin merkez-çevre ilişkilerini yeniden tartışmaya açıyor.