2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

1 /10 2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN













RAMAZAN BAYRAMI MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

🔹 11 ayın sultanı Ramazan, İslam alemi tarafından coşkuyla ile bekleniyor. Heyecan ve coşkuyla beklenen bir diğer mevzu ise Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı.

🔹 Mübarek ay bittiğinde, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlar. Sevdikleriyle bir araya gelir ve keyifli vakitler geçirir. Ramazan Bayramı, dinimizdeki iki bayramdan ilkidir.

🔹 2024 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba günü. Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izin olacak. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanları 9 günlük bir bayram tatili yapacak.