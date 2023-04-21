Ramazan bayramı ibadetleri
On bir ayın sultanı olan Ramazan ayından sonra büyük bir sevinçle karşılanan ve üç gün süren bayram, ayrı bir bereketin görüldüğü zaman dilimidir. İlk gününde oruç tutmanın yasak olduğu Ramazan Bayramı'nda yapılabilecek büyük sevaplar kazandıran ibadetler vardır. İşte bayram ibadetleri...
Giriş Tarihi: 21.04.2023
08:47
🔷 Hak Teala'nın rızasını kazanmak için tutulan
bir aylık oruç ibadetinin ardından gelen bayram günleri, tüm İslam dünyasında sevinçle karşılanır. Hüznün yerini mutluluğun aldığı bu vakitlerde yılın en kıymetli anları yaşanır.
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Küsler barışır, tebessümler saçılır, güzel temennilerle sohbetler edilir ve muhabbet dolu zamanlar yaşanır. Tatlı yenip tatlı konuşulan bu günler içerisinde yapılabilecek pek çok ibadet vardır.
Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti
Bayram namazı
🔷 Bayramların
ilk ibadeti bayram gününe özel kılınan bayram namazıdır. İslam dininin direği olan namaz, bayrama özel bir biçimde sabahleyin cemaatle eda edilir. Vacip olan iki rekat namazla birlikte tekbirler ve salavatlar getirilir, hutbe okunur.
🔷 Her Müslümanın katıldığı bayram namazı, aynı zamanda toplanmanın ve
ilk bayramlaşmaların yapıldığı yer olur. Hep birlikte eda edilen namazın ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak muhabbet dolu bir ortam oluşur.
Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları
Fıtır Sadakası vermek
🔷 Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup
Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. K işi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.
🔷 Ramazan Bayramı'ndan önce, zenginlerin, fakirlere yardım etmek için ödedikleri bir sadakadır. Bu sadaka ihtiyaç sahibi kimselerin bayramı sevinçle kutlamalarına vesile olur. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.
Hz. Peygamberin Dilinden Doğruluk ve Sadaka
Sıla-i rahim
🔷Ramazan bayramı akraba ziyaretlerinin en çok yapıldığı günler arasındadır.
Dinimizin büyük önem verdiği akraba ilişkilerinin en güzel yaşanabileceği zaman, bayram günleridir. Karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı bu günlerde, ziyaret önceliğinin akrabaya verilmesi gerekir.
🔷 Efendimiz (SAV) bu hususta şöyle buyurmuştur:
"Akrabâsıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez."
(Buhârî, Edeb, 11; Müslim, Birr, 18, 19)
Akrabalık bağlarını yaşatmayı ifade eden kavram: Sıla-i rahim