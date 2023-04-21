Ramazan bayramı ibadetleri

Bayram namazı

🔷 Bayramların ilk ibadeti bayram gününe özel kılınan bayram namazıdır. İslam dininin direği olan namaz, bayrama özel bir biçimde sabahleyin cemaatle eda edilir. Vacip olan iki rekat namazla birlikte tekbirler ve salavatlar getirilir, hutbe okunur.

🔷 Her Müslümanın katıldığı bayram namazı, aynı zamanda toplanmanın ve ilk bayramlaşmaların yapıldığı yer olur. Hep birlikte eda edilen namazın ardından herkes birbiriyle bayramlaşarak muhabbet dolu bir ortam oluşur.