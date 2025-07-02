Peygamber şairi Abdullah b. Revaha'nın (RA) gönüllere işleyen naatı

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◾ İnsanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber (SAV), özellikleri, ahlakı ve kişiliği ile dünya tarihinin en çok sevilen, izinden en çok gidilen ismi oldu.

◾ Bu hususiyet Müslümanların ilgilendiği her alanda kendisini gösterdi. Öyle ki bu durum edebiyatta zirveye ulaştı. Şairler asırlar boyunca Resulullah'ı (SAV) yüceltmek ve hatırlatmak için naatlar yazdı.

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÜMMETİNE ÖRNEK YAŞAMI