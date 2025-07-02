Peygamber şairi Abdullah b. Revaha'nın (RA) gönüllere işleyen naatı
Sorumlu bir şair, cesur bir mücahit ve ateşli bir hatip olarak Ashab-ı Kiram içinde öne çıkan isimlerden olan "peygamber şairi" Abdullah b. Revaha (RA), Asr-ı Saadet'in en önemli simalarındandı. Mute Savaşı'nda şehit düşerek Rabbine kavuşan sahabi bizzat Hz. Peygamber (SAV) tarafından "Şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir" ifadesi ile övülmüştü. İşte, Abdullah b. Revaha'nın (RA) en bilinen şiiri "Es Subhu Beda"...
◾ İnsanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber (SAV), özellikleri, ahlakı ve kişiliği ile dünya tarihinin en çok sevilen, izinden en çok gidilen ismi oldu.
◾ Bu hususiyet Müslümanların ilgilendiği her alanda kendisini gösterdi. Öyle ki bu durum edebiyatta zirveye ulaştı. Şairler asırlar boyunca Resulullah'ı (SAV) yüceltmek ve hatırlatmak için naatlar yazdı.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) övdüğü şair sahabi Abdullah b. Revaha (RA) da kaleme aldığı şiirlerle İslam'ı savunmuş, müşrikleri hicvetmiş ve Resulullah'ı (SAV) övmüştü.
◾ Hz. Peygamber (SAV), Abdullah b. Revaha (RA) hakkında bir defa "Şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir" cümlesini kurmuş bir defa da "Şüphe yok ki kardeşiniz bâtıl ve boş söz söylemez" diyerek Abdullah b. Revaha'nın (RA) kişiliğine dikkat çekmişti.
◾ 629 yılında, Mute Savaşı'nda şehit olan Abdullah b. Revaha (RA), çok iyi bir hatip ve Allah Teala'ya sevdalı bir mücahitti. Öyle ki Mute Savaşı'ndan önce Rumların kalabalık olmasından ötürü tereddütte düşen mücahitleri o yüreklendirmişti.
◾ Şairliği, mücahitliği, hatipliği sebebiyle Resul-i Ekrem (SAV), Abdullah b. Revaha'ya (RA) itimad etmişti. Ashab-ı Kiram içinde parmakla gösterilen sahibilerden biri olan Abdullah b. Revaha (RA) önemli görevler üstlenmişti.
◾ Bir divan oluşturmayan şiirleri başta büyük tarih alimi İbn Hişâm'ın es-Sîre isimli meşhur eseri olmak üzere pek çok tarih kitabında zikredilerek kayıt altına alındı.
◾ Velîd Kassâb isimli araştırmacı çeşitli kaynaklardan topladığı 217 beyit tutarındaki en kısası bir, en uzunu 26 beyit ihtiva eden 37 parça şiirini "Dîvânü ʿAbdillâh b. Revâha ve dirâse fî sîretihî ve şiʿrih" adıyla yayınlandı.
◾ Bunlar arasında en çok bilinen ise "Es-subhu bedâ min tal'atihî" mısrası ile başlayan ve ilahi formatında bestelenen şiiri.
Es-subhu bedâ min tal'atihî
Ve'l-leylü decâ miv-vefratihî
Fe egar-Rusulâ fazlev-ve ulâ
Ehdes-subülâ li-delâletihî
Türkçe Anlamı:
Sabah nurunu O'nun çehresinden aldı
Gece ise karanlığını O'nun siyah saçlarından aldı
O fazilet ve ulviyeti ile bütün resullerden üstün oldu
Hidayete erenler yolunu O'nun delaleti ile buldu