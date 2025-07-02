Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Peygamber şairi Abdullah b. Revaha'nın (RA) gönüllere işleyen naatı

Peygamber şairi Abdullah b. Revaha'nın (RA) gönüllere işleyen naatı

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:30

Sorumlu bir şair, cesur bir mücahit ve ateşli bir hatip olarak Ashab-ı Kiram içinde öne çıkan isimlerden olan "peygamber şairi" Abdullah b. Revaha (RA), Asr-ı Saadet'in en önemli simalarındandı. Mute Savaşı'nda şehit düşerek Rabbine kavuşan sahabi bizzat Hz. Peygamber (SAV) tarafından "Şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir" ifadesi ile övülmüştü. İşte, Abdullah b. Revaha'nın (RA) en bilinen şiiri "Es Subhu Beda"...

1/10

◾ İnsanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber (SAV), özellikleri, ahlakı ve kişiliği ile dünya tarihinin en çok sevilen, izinden en çok gidilen ismi oldu.

◾ Bu hususiyet Müslümanların ilgilendiği her alanda kendisini gösterdi. Öyle ki bu durum edebiyatta zirveye ulaştı. Şairler asırlar boyunca Resulullah'ı (SAV) yüceltmek ve hatırlatmak için naatlar yazdı.

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÜMMETİNE ÖRNEK YAŞAMI

2/10

Allah Resulü'nün (SAV) övdüğü şair sahabi Abdullah b. Revaha (RA) da kaleme aldığı şiirlerle İslam'ı savunmuş, müşrikleri hicvetmiş ve Resulullah'ı (SAV) övmüştü.

◾ Hz. Peygamber (SAV), Abdullah b. Revaha (RA) hakkında bir defa "Şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir" cümlesini kurmuş bir defa da "Şüphe yok ki kardeşiniz bâtıl ve boş söz söylemez" diyerek Abdullah b. Revaha'nın (RA) kişiliğine dikkat çekmişti.

ŞAİRLERİMİZDEN PEYGAMBERİMİZE YAZILAN NAAT ŞİİRLERİ

3/10

629 yılında, Mute Savaşı'nda şehit olan Abdullah b. Revaha (RA), çok iyi bir hatip ve Allah Teala'ya sevdalı bir mücahitti. Öyle ki Mute Savaşı'ndan önce Rumların kalabalık olmasından ötürü tereddütte düşen mücahitleri o yüreklendirmişti.

◾ Şairliği, mücahitliği, hatipliği sebebiyle Resul-i Ekrem (SAV), Abdullah b. Revaha'ya (RA) itimad etmişti. Ashab-ı Kiram içinde parmakla gösterilen sahibilerden biri olan Abdullah b. Revaha (RA) önemli görevler üstlenmişti.

AZ BİLİNEN NAAT-I ŞERİFLER

4/10

◾ Bir divan oluşturmayan şiirleri başta büyük tarih alimi İbn Hişâm'ın es-Sîre isimli meşhur eseri olmak üzere pek çok tarih kitabında zikredilerek kayıt altına alındı.

Velîd Kassâb isimli araştırmacı çeşitli kaynaklardan topladığı 217 beyit tutarındaki en kısası bir, en uzunu 26 beyit ihtiva eden 37 parça şiirini "Dîvânü ʿAbdillâh b. Revâha ve dirâse fî sîretihî ve şiʿrih" adıyla yayınlandı.

◾ Bunlar arasında en çok bilinen ise "Es-subhu bedâ min tal'atihî" mısrası ile başlayan ve ilahi formatında bestelenen şiiri.

5/10

Es-subhu bedâ min tal'atihî
Ve'l-leylü decâ miv-vefratihî
Fe egar-Rusulâ fazlev-ve ulâ
Ehdes-subülâ li-delâletihî

Türkçe Anlamı:

Sabah nurunu O'nun çehresinden aldı
Gece ise karanlığını O'nun siyah saçlarından aldı
O fazilet ve ulviyeti ile bütün resullerden üstün oldu
Hidayete erenler yolunu O'nun delaleti ile buldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 13. Bölüm

Yeşilçam sinemamızın neresinde?

Yeşilçam sinemamızın neresinde?

Yine bir alçakça saldırı, yine bir karikatür krizi…

Yine bir alçakça saldırı, yine bir karikatür krizi…

Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi

Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor