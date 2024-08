Az bilinen Naat-ı Şerifler

Faruk Nafiz Çamlıbel - Sina'ya İnen Nur



Güçtür hatırlamak sana ram olduğum demi,

Ey her bakışta bir daha ilhamı râm eden!

Bir yerde, bezm-i canda mı, dîvân-ı Cem'de mi

Bir yerde görmüşüm seni dünyâmı görmeden.



Târihi sende başladı âlemde ömrümün,

'Kaydetti her geçen güne aşkın bir irtifa;

Her derde panzehir gelen ulvî tebessümün

Bir bir çiçekle kaynamış efsunlu bir şifâ.



Gönlüm ayak sesinde, gözüm merdivendedir;

Bir kavmi yok resule tecellî zamanısın;

En lâyemût eserlerin ilhamı sendedir,

En muhteşem kasidelerin kahramanısın!



Ferman sürer seninle bu âlemde hüsn ü ân,

Sensiz kalan gönül, kalan ömrünce yas taşır;

Destan değil, hikâye değil, senden ayrılan,

ömrün bütün bedîalarmdan uzaklaşır!