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Az bilinen Naat-ı Şerifler

Müslümanlar on dört asırdır en güzel örnek olan Resulullah'ı (SAV) övmek için birbirleriyle yarıştılar. Bunun tezahürü olan en güzel formalardan birisi de şiir oldu. İslam edebiyatında naat olarak bilinen tür, Allah Resulü'nü (SAV) övmek için yazılan şiirlerin kapsayıcı ismi oldu. Asırlar boyunca büyük bir emek ve ihtimamla sürdürülen naat geleneği günümüze dek ulaştı. Her Müslüman şairin naat yazmayı kendisi için bir hedef belirlemesi bunda çok etkili olmuştu. Sizler için az bilinen naatları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:00
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Aşık Sümmani - Naat

Evvel şeriatta Hak tarikatta
Adalette sana lâyık Muhammed
Ehl-i hakikatta ilm-i hikmette
Mürüvette sana lâyık Muhammed

İsmin yazılıdır arşın kapına
Melekler el bağlar durur safına
Her nebi çağırır nefsi nefsine
Sahabette sana lâyık Muhammed

Hak seni ilm ile kuvvet eyledi
Cümle nebilerden izzet eyledi
Gönderdi Cibril'i davet eyledi
Bu hürmette sana lâyık Muhammed

Sidretül-müntehâ seyran-gâhında
Sonunda kim delil oldu râhında
Arşın meyânında Miraç evinde
Ziyarette sana lâyık Muhammed

Tâ ezelden sensin canların canı
Senin için var eyledi iki cihanı
Sendedir Mevlanın aziz nişanı
Nübüvvette sana lâyık Muhammed

Nefsin âr eyleme fezalet için
Ahlakın hamit kıl selamet için
Der Sümmani yarın şefaat için
Şefaatte sana lâyık Muhammed

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Turgut Uyar - Naat

ipekler tel tel biraraya geldiler dokunmak üzere
lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

kılıç kesti kan koktu bir atlı dörtnala uzaktan
günbatımının büyük eşitsizliğinden yakınmak üzere

bütün dertler söylendi çareleri bir bir yazıldı
son büyük toplantıda bir bir okunmak üzere

kimseye başvurulmadı herkes birbaşına kaldı, evet
sonradan hep birlikte kurtulunmak üzere

oysa bir çiçek vardı bahçelerde kendini dererdi
sevinçle. Kendini tek haklıya bir gün sunmak üzere

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Faruk Nafiz Çamlıbel - Sina'ya İnen Nur

Güçtür hatırlamak sana ram olduğum demi,
Ey her bakışta bir daha ilhamı râm eden!
Bir yerde, bezm-i canda mı, dîvân-ı Cem'de mi
Bir yerde görmüşüm seni dünyâmı görmeden.

Târihi sende başladı âlemde ömrümün,
'Kaydetti her geçen güne aşkın bir irtifa;
Her derde panzehir gelen ulvî tebessümün
Bir bir çiçekle kaynamış efsunlu bir şifâ.

Gönlüm ayak sesinde, gözüm merdivendedir;
Bir kavmi yok resule tecellî zamanısın;
En lâyemût eserlerin ilhamı sendedir,
En muhteşem kasidelerin kahramanısın!

Ferman sürer seninle bu âlemde hüsn ü ân,
Sensiz kalan gönül, kalan ömrünce yas taşır;
Destan değil, hikâye değil, senden ayrılan,
ömrün bütün bedîalarmdan uzaklaşır!

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Bekir Sıtkı Erdoğan – Naat

Aman bilmez, zaman bilmez, o sâat yâ Resûlallâh!
Ne iş-güç hayrımız kâfi, ne tâat yâ Resûlallâh...

Huzûrun sırrı gayrettir buyurdun; yan gelip yattık,
Huzûr ister mi tembel, olsa râhat yâ Resûlallâh...

Bu cevher-gâha kitlendik, şükür yok, âh anahtar yok,
Biraz aysak hazîneymiş kanâat yâ Resûlallâh...

Dünüm uçmuş, günüm geçmiş; yarın bomboş elim, avcum,
Bu fırsattan nasıl ettik ferâgat yâ Resûlallâh?

İzin İslâm'a ibrettir, tezin Kur'ân'a dâvettir,
Özün insâna en üstün liyâkat yâ Resûlallâh...

Bizim sensiz nasıl yetsin ki mahcûb âhımız arşa?
Yarın Sen kurtarırsın ver berâat yâ Resûlallâh!

Nihâî kuşkusuz kurbân olur yüz bulsa Mevlâ'dan,
Yüzüm yok, tek ümîdim var; şefâat yâ Resûlallâh...

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Ömer Nasuhi Bilmen - Enîn etmekteyim

Vücûdun senin timsâl-i hikmet yâ Resûlallâh
Kudûmün kâinata verdi nüzhet yâ Resûlallâh

Mukaddessin bütün esrâra vâkıfsın ki zâhirdir
Senin her bir sözünden bin hakîkat yâ Resûlallâh

Cihâna verdiğin feyzi düşündükçe sıkılmaz mı
Seni inkâr eden ehl-i cehâlet yâ Resûlallâh

Senin nûr-i zuhûrunla ne ulvî mazhariyet ki
Ufuklardan açıldı gitti zulmet yâ Resûlallâh

Tecellî-yâb olunca tal'atın evc-i risâletten
Münevver etti ekvânı hidâyet yâ Resûlallâh

Meşâm-ı âşıkânı her seher etmektedir ta'tîr
Nesîm ettikçe dergâhını ziyâret yâ Resûlallâh

Zülâl-i vuslatınla âlemi ihyâ ederken sen
Dil-i pür-vecdimi yaksın mı firkat yâ Resûlallâh

Muattar ravzanı pür-feyzine ben iştiyakımdan
Enîn etmekteyim artık inâyet yâ Resûlallâh

Günahkârım peşîmân bir kulum gâyet perîşânım
Niyâz etmekteyim senden şefâat yâ Resûlallâh

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