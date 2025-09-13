Nazar bir insana neler yapabilir?

1 /10













◾ Nazar, yaşantımızın en büyük gerçeklerinden biri. Peki, nazar nedir? Öncelikle bir buna bakalım. Nazar, Arapça kökenli bir kelimedir ve "bakış ve görüş" manalarına gelmekte.

◾ Türkçede nazarın karşılığı "göz değmesi"dir. Göz değmesi ifadesini hayatımızda bir kere de olsa duymuşuzdur. Arapçada da "ayn veya isâbetü'l-ayn" tabiri kullanılıyor.