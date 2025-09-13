Nazar bir insana neler yapabilir?
Halk arasında nazarla ilgili pek çok görüş var. Hatta "nazar, haktır ve deveyi kazana, insana mezara koyar" şeklinde bir deyiş de mevcuttur. Kur'-an-ı Kerim'de de "göz değmesine ve nazara" dair bilgiler yer alıyor. Müslim'in rivayet ettiği "Göz değmesi gerçektir" hadisi ise nazar gerçeğine işaret ediyor. Peki, nazar hangi ayetlerde ve hadislerde geçiyor? Nazar bir insana neler yapar ve insanı nasıl etkiler? İşte, nazara dair merak edilenler...
◾ Nazar, yaşantımızın en büyük gerçeklerinden biri. Peki, nazar nedir? Öncelikle bir buna bakalım. Nazar, Arapça kökenli bir kelimedir ve "bakış ve görüş" manalarına gelmekte.
◾ Türkçede nazarın karşılığı "göz değmesi"dir. Göz değmesi ifadesini hayatımızda bir kere de olsa duymuşuzdur. Arapçada da "ayn veya isâbetü'l-ayn" tabiri kullanılıyor.
◾ Nazar inancının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de İslam öncesinde Arabistan'da var olduğu biliniyor. Bu inancın ne zaman vukû bulduğu bilinmese de Kur'an-ı Kerim'de göz değmesinin varlığına değiniliyor.
◾ Yüce kitabımızda Kalem suresi 51 ile 52. ayetlerinde "nazar ile ilgili hususlar" yer almakta. "﴾51﴿O inkârcılar Kur'an'ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, "Şüphe yok o bir delidir" derler. ﴾52﴿ Oysa Kur'an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir."
◾ Kalem suresinin bu ayetlerinde müşriklerin Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (SAV) gördüklerinde, O'na karşı duydukları kıskançlık ve düşmanlık nedeniyle gözleriyle O'nu oklayıp öldüreceklermiş gibi bakarlarmış.
AYETİN TEFSİRİ
◾ 51. âyet onların bu psikolojik durumunu tasvir etmektedir. Bu âyetin nazarla (göz değmesi) ilgili olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmakla birlikte bu kanaat kesin bir bilgiye dayanmamaktadır. Nitekim Şevkânî'nin aktardığına göre (V, 319) çok yönlü bir âlim olan İbn Kuteybe de âyette müşriklerin Resûlullah'a nazar değdirmelerinden söz edilmediğini, Resûlullah Kur'an okuduğunda inkârcıların ona kin ve düşmanlık duygularıyla baktıklarının anlatıldığını ifade etmiştir. Buna göre nazar hakkında başka deliller varsa da bu âyetin onunla ilgisi yoktur.
◾ Müşrikler sevgili Peygamberimize (SAV) olan kin ve hasetlerinden Allah Teala (CC) korumasaydı ona her türlüğü kötülüğü yapar ve üstüne O'nu nazarlarıyla yok etmek isterlerdi.
◾ Bu noktada akıllara, "göz değmesi ve nazar ile ilgili" hadis-i şeriflerin de olduğunu söylemeliyiz. Müslim'in rivayet ettiği "Göz değmesi gerçektir" hadisini örnek gösterebiliriz.
(Müslim, Selâm, 41)
Müslim kimdir?
Tam adı Müslim bin Haccac veya sıklıkla İmam Müslim, 9. yüzyılda yaşamış Sahih-i Müslim'in yazarıdır. İslam literatüründe 6 meşhur hadis kitabından birini yazarı olan Müslim, İslam alimi ve hadis bilginidir.
◾ Nazarın en büyük kaynağı, derinden hissedilen haset duygusudur. Elbette bu duyguyu bazen tetikleyen başka etmenler de bulunabilir. Mesela sosyal medyada yapılan masum paylaşımlar, haset dolu insanlar tarafından sindirilemez.
◾ Belki aklından bambaşka düşünceler geçebilir ve duygular hissedebilir. Bu da özenme ve haset duygusuyla birleşir ve karşıdaki insana olumsuz geri dönüşler sağlar işte bu, nazardır.
