Hakani Mehmet Bey'in mahcubiyeti

Şairliği

🔹 Var olan üç eserinden Hakani Mehmed Bey'in ileri derecede Arapça ve Farsça bildiği çıkarılır. Şairin kitaplarında sadelik ve sadliğe dayalı bir etkileyicilik mevcuttur.

🔹 Türkçe'yi çağdaşlarından daha sade ve anlaşılır bir usülde kullanması Hakani'yi farklı bir noktada konımlandırır. Hilye'de daha sanatlı bir dili tercih eden Mehmed Bey, edebi olarak da Resulullah'ın (SAV) şanını yüceltmeyi hedefler.

Osmanlı sultanlarının Peygamber sevgisini dile getirdiği şiirler