Osmanlı'nın ilk kadısı Şeyh Edebali'nin hikmetli cümleleri
Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:45
Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı olan Şeyh Edebali, medrese eğitimini Şam'da tamamlamış bir alimdi. Fetihlerin kalıcı olması için Bizans sınırına yerleşen alim, burada halkı irşad ettiği gibi pek çok talebe yetiştirmişti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile yakın ilişkiler kuran Edebali, aynı zamanda Osman Gazi'nin kayınbabası olmuştu. Ahi şeyhi olarak Bilecik etrafında saygı gören bir isim olan Edebali'nin ocağı hikmet dolu bir kandil oalrak telakki edilmişti. İşte, Osmanlı'nın ilk kadısı Şeyh Edebali'nin hikmetli cümleleri...
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İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!
Şeyh Edebâli
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İnsana rast gelesin.
Şeyh Edebâli
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Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.
Şeyh Edebâli
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Haklı olduğun kavgadan korkma!
Şeyh Edebâli
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Düşmanını hor görme, çoğaltma, düşmanlığın başını da sonunu da sen belirle!
Şeyh Edebâli