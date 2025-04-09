Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Osmanlı'nın ilk kadısı Şeyh Edebali'nin hikmetli cümleleri

Osmanlı'nın ilk kadısı Şeyh Edebali'nin hikmetli cümleleri

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:45

Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı olan Şeyh Edebali, medrese eğitimini Şam'da tamamlamış bir alimdi. Fetihlerin kalıcı olması için Bizans sınırına yerleşen alim, burada halkı irşad ettiği gibi pek çok talebe yetiştirmişti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile yakın ilişkiler kuran Edebali, aynı zamanda Osman Gazi'nin kayınbabası olmuştu. Ahi şeyhi olarak Bilecik etrafında saygı gören bir isim olan Edebali'nin ocağı hikmet dolu bir kandil oalrak telakki edilmişti. İşte, Osmanlı'nın ilk kadısı Şeyh Edebali'nin hikmetli cümleleri...

1/20

💠

İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!

Şeyh Edebâli

AVRUPALILARIN HAYRAN KALDIĞI OSMANLI YARGI SİSTEMİ

2/20

💠

İnsana rast gelesin.

Şeyh Edebâli

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

3/20

💠

Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.

Şeyh Edebâli

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

4/20

💠

Haklı olduğun kavgadan korkma!

Şeyh Edebâli

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

5/20

💠

Düşmanını hor görme, çoğaltma, düşmanlığın başını da sonunu da sen belirle!

Şeyh Edebâli

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Puşkin’in şiirlerine konu olan Gözyaşı Çeşmesi’nin öyküsü

Puşkin'in şiirlerine konu olan Gözyaşı Çeşmesi'nin öyküsü

Mimar Sinan’ın eserleri nasıl bu kadar sağlam?

Mimar Sinan'ın eserleri nasıl bu kadar sağlam?

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 1. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 1. Bölüm

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam