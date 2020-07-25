Osmanlı mirası hutbede kılıç geleneği hangi camilerde devam ediyor?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı, caminin içi ve çevresini dolduran 350 bin vatandaşın katılımıyla kılındı. Hutbe kılıç geleneği ile okundu, minbere yeşil sancaklar asıldı. Fethin sembolü olan camilerde hutbeye 481 yıl hiç kesintiye uğramadan kılıçla çıkıldı. Peki, Osmanlı mirası geleneğin hangi camilerimizde devam ettirildiğini biliyor musunuz?