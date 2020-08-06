Mülk Suresi Arapça oku! Mülk Suresi Türkçesi…Mülk Suresi kaç ayet?

Mekke döneminde indirilen Mülk Suresi, 30 ayetten oluşmuş ve ismini suredeki "elMülk" kelimesinden almıştır. Mülk Suresi'nin temel konusunun Allah'ın varlığını, birliğini, kâinatı yaratıp yönettiğini ve ahiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek mümkündür. Müslümanlar bu önemli sureyi okumak için, Mülk Suresi Arapça oku! Mülk Suresi okunuşu, (Tebareke) Arapça Türkçe okunuşu, Mülk Suresi Türkçesi, Mülk Suresi meali gibi başlıklarla aratırken Mülk Suresi kaç ayet? şeklinde soruları da merak ediyorlar… Sizler için Mülk Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletlerini derledik.