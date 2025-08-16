Müfessir ve muhaddis Sühreverdi'nin kavramları
Nesebi Allah Resulü'nün (SAV) hicret arkadaşı, İslam tarihinin ilk halifesi Hz. Ebubekir'e (RA) dayanan İmam Sühreverdi, 12. yüzyılın en önemli alim ve mütefekkirlerinden biriydi. İlim ile amil bir ailede doğduğundan çocukluğundan itibaren geniş çaplı bir eğitim alan Sühreverdi özellikle Bağdat'taki eğitim yıllarında Abdülkadir Geylani'den etkilenmişti. Pek çok kitap kaleme alan Sühreverdi'nin "İrşâdü'l Müridin ve Mecdü't Tâlibin" eserinden önemli kavramların izahını araştırdık.
Takvânın hakikati, Allah'a ibadet ederek O'nun azabından sakınmaktır. Takvânın aslı şirkten sakınmak, sonra mâsiyetlerden sakınmak, ardından şüphelilerden sakınmak, nihayet boş işleri terketmekdir.
Şihabüddin Sühreverdi
Sükût iki kısımdır:
Birincisi dil ile konuşmaktan sakınmak, İkincisi kalbin konuşmasından sakınmaktır.
Şihabüddin Sühreverdi
Vecd, senin kalbine sevinçten dolayı zahmetsizce gelir.
Şihabüddin Sühreverdi
Mücâhede, nefsi arzu ettiği kötü şeylerden kesmek ve onu bütün vakitlerde arzularının hilâfına yöneltmektir.
Şihabüddin Sühreverdi
Fenâ, kişinin kötü huylarının yok olmasıdır.
Şihabüddin Sühreverdi