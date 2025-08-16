Müfessir ve muhaddis Sühreverdi'nin kavramları

4 /20













💠

Mücâhede, nefsi arzu ettiği kötü şeylerden kesmek ve onu bütün vakitlerde arzularının hilâfına yöneltmektir.

Şihabüddin Sühreverdi

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN KALEMİNDEN İNCİLER