Müfessir ve muhaddis Sühreverdi'nin kavramları

Nesebi Allah Resulü'nün (SAV) hicret arkadaşı, İslam tarihinin ilk halifesi Hz. Ebubekir'e (RA) dayanan İmam Sühreverdi, 12. yüzyılın en önemli alim ve mütefekkirlerinden biriydi. İlim ile amil bir ailede doğduğundan çocukluğundan itibaren geniş çaplı bir eğitim alan Sühreverdi özellikle Bağdat'taki eğitim yıllarında Abdülkadir Geylani'den etkilenmişti. Pek çok kitap kaleme alan Sühreverdi'nin "İrşâdü'l Müridin ve Mecdü't Tâlibin" eserinden önemli kavramların izahını araştırdık.

Takvânın hakikati, Allah'a ibadet ederek O'nun azabından sakınmaktır. Takvânın aslı şirkten sakınmak, sonra mâsiyetlerden sakınmak, ardından şüphelilerden sakınmak, nihayet boş işleri terketmekdir.

Şihabüddin Sühreverdi

FUSUSÜ'L HİKEM'DEN CÜMLELER

Sükût iki kısımdır:

Birincisi dil ile konuşmaktan sakınmak, İkincisi kalbin konuşmasından sakınmaktır.

Şihabüddin Sühreverdi

İBRAHİM DESÛKÎ'NİN ÖĞÜTLERİ

Vecd, senin kalbine sevinçten dolayı zahmetsizce gelir.

Şihabüddin Sühreverdi

İBN HACER EL-ASKALANİ'DEN MÜNEBBİHAT

Mücâhede, nefsi arzu ettiği kötü şeylerden kesmek ve onu bütün vakitlerde arzularının hilâfına yöneltmektir.

Şihabüddin Sühreverdi

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN KALEMİNDEN İNCİLER

Fenâ, kişinin kötü huylarının yok olmasıdır.

Şihabüddin Sühreverdi

ASHAB-I KİRAM'IN NASİHATLERİ

