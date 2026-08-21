Mevlid Kandili ne zaman?
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Mevlid Kandili, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Yılın en anlamlı ve mübarek gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım sürerken, vatandaşlar tarih detaylarını merak ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tüm tarihler ve detaylar...
🔸 Müslüman dünyası için oldukça ehemmiyet bir zamanı ifade eden Mevlid Kandili, 24 Ağustos tarihinde idrak edilecek. İslam âlemi, bu kandili de ibadetler ve dualarla ihya edecek.
🔸 Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili pazartesi gününe denk gelmekte.
🔸 Rebiyülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde, Müslümanlar camileri doldurarak bu mübarek geceyi coşkuyla eda edecekler.
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16
🔸 Mevlid Kandili, Peygamberimiz (SAV)'ın dünyaya geldiği gecedir ve Rebîülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındadır. Bu mübarek gece, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecelerden biridir.
🔸 Müminler, Mevlid gecesini hakkıyla ihya ederek, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimize (SAV) dua ederek kalplerini ferahlatırlar.
🔸 Resulullah Efendimiz (SAV), Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği sene doğdu.
🔸 Hatta Peygamber Efendimizin doğumu ile ilgili alimlere göre bu hususta görüş ayrılığı olmadığı söylenmektedir.