Medine’nin kuzeyindeki yedi mescid

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 16:11

Medine tarihinde önemli bir yere sahip olan "Yedi Mescid", Hendek Savaşı'nın olduğu, şehrin kuzeyinde bulunmakta. Yedi küçük mescitten oluşan Yedi Meclis'in en bilineni Hendek Savaşı esnasında Allah Resulü'nün İslam ordusunun galibiyeti için dua ettiği noktaya inşa edilen Fetih Mescidi. Mesacid-i Seb'a olarak bilinen Yedi Mescid bölgesini araştırdık.

◾Hz. Peygamber'in (SAV) hicreti ile Müslümanların merkezi olan Medine-i Münevvere asırlar boyunca İslam ümmetinin göz bebeği oldu. Zaman içinde şehirdeki yapılar da kurumsallaştı.

◾Başta Mescid-i Nebevi olmak üzere düzenlenen, yenilenen yapılar her devlet tarafından önemsendi. Medine'nin şehir kültürünün önemli parçalarından birisi de şehrin kuzeyinde bulunan Yedi Mescid bölgesi idi.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MEKANLAR

Medine tarihinin önemli duraklarından birisi de "Yedi Mescid" olarak bilinen mescidler bölgesi idi. Medine'nin Se'l dağının kuzeyinde bulunan mescidler tarih boyunca ziyaret edildi.

Umre ve Hac ziyareti için kutsal topraklarda, özellikle Medine'de bulunan kimselerin ziyaret ettiği Yedi Mescid, Mecalis'i Seb'a olarak da bilinmekte.

DÜNYAYA İLAN EDİLEN SÖZLEŞME: MEDİNE SÖZLEŞMESİ

Mecalis'i Seb'a olarak anılan mescidler:

↪ Mescid-i Feth

↪ Mescid-i Selmân-ı Fârisî

↪ Mescid-i Ali b. Ebû Tâlib

↪ Mescid-i Ebû Bekir es-Sıddîk

↪ Mescid-i Ömer b. Hattâb

↪ Mescid-i Sa'd b. Muâz (Mescid-i Fâtıma)

*Mescid-i Benî Harâm 20. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmişti. Zamanla diğer altı mescidle arasına yapılar girdi. Ama insanlar bölgeye yedi mescid demişti. Burada zikredilmeyen yedinci mescid ise Mescid-i Benî Harâm idi.

Mescid-i Feth
Mescid-i Feth

Mescid-i Feth

Yerleşim planı, şöhreti ve yapı tekniği ile bölgedeki en bilinen mescid olan Mescid-i Feth'in isminin kaynağına dair iki kuvvetli rivayet bulunmakta.

◾ İlkine göre mescidin ismi Enfal Suresi 19. Ayet (Siz (ey putperestler), eğer zafer peşinde iseniz kazandığınız zaferi gördünüz! Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır, tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir; zira Allah müminlerle beraberdir.) burada nazil olduğu için "feth".

MEKKE VE MEDİNE'NİN 144 YILLIK TASVİRLERİ

İkinci ve daha çok kabul gören rivayet ise Hendek Gazvesi esnası Allah Resulü'nün (SAV) mescidin bulunduğu noktada galibiyet için dua etmiş olması. Evvela namazgah olan bu mescidin sonradan üzeri kapatılmıştı.

Ömer b. Abdülaziz mescidi yeniden yaptırmıştı. Zaman içerisinde tamirler geçiren mescidin son halini ise Sultan Abdülmecid Han yaptırmıştı.

EFENDİMİZİN KURDUĞU İLK PAZAR: MEDİNE ÇARŞISI

