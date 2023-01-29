Mübarek kitabımız: Kur'an-ı Kerim anlam ve önemi

🔹 Kur'an'dan bahsedilirken birçok ayette "el-Kur'ân" ve "el-kitâb" kelimelerini kullanılır. Bu isimler onun hem okunan hem yazılan bir vahiy olduğuna işaret eder. Hz. Peygamber (SAV) gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ eder, ardından vahiy kâtiplerine yazdırır.

🔹 Araplar, güçlü hafızları sayesinde nâzil olan ayet ve sureleri ezberlemekte bir sıkıntı çekmez. Okuma yazma bilenlerin sayısı az olmasından dolayı vahiy katipliği birkaç Müslümanla sınırlı kalır.

🔹 Mekke döneminin sonlarından itibaren okuma yazma öğrenenlerin sayısında artış görülür, özellikle Medine döneminde hem yazı malzemesi hem de yazı bilenlerin sayısı çoğalır.

🔹 Ticaretle uğraşan, özellikle ülkeler arası ticaret yapan Mekkelilerde okur yazar sayısı Medineliler'e göre daha yüksektir. Bundan dolayı kırk kadar vahiy kâtibinin çoğu Mekkelidir.

🔹Peygamber Efendimiz (SAV) Medine'de okuma yazma bilen sahâbîleri yazı öğretmeleri için görevlendirir.

Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler