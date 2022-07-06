Kurban Nedir Niçin Kesilir? Kurbanın Anlamı Nedir?

✔ Allah'a yakınlaşmaya, yaklaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, Müslümanların her yıl heyecan ve sürur içerisinde yerine getirdiği vacip bir ibadettir.

✔ Akıl sağlığı yerinde, büluğ çağına ermiş ve maddi olarak uygun olan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olarak Kurban, toplumda yardımlaşma, birlik ve dayanışmayı da tesis eder.