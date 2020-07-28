Kurban kesimi ne zaman başlar? Kurban en erken ne zaman kesilir? Sabah namazından sonra kurban kesilir mi?

Kurban kesimi ne zaman başlar sorusu Kurban Bayramı'nın gelmesi ile merak edilen konulardan biri. Pek çok Müslüman kurban ibadetini en erken ne zaman ifa edebileceğini araştırıyor. Mezheplere göre kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği merak ediliyor. Peki, kurban kesimi ne zaman başlar? Kurban en erken ne zaman kesilir? Sabah namazından sonra kurban kesilir mi? Diyanet'in kurban kesimi hakkındaki açıklaması…