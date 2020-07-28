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Kurban kesimi ne zaman başlar? Kurban en erken ne zaman kesilir? Sabah namazından sonra kurban kesilir mi?

Kurban kesimi ne zaman başlar sorusu Kurban Bayramı'nın gelmesi ile merak edilen konulardan biri. Pek çok Müslüman kurban ibadetini en erken ne zaman ifa edebileceğini araştırıyor. Mezheplere göre kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği merak ediliyor. Peki, kurban kesimi ne zaman başlar? Kurban en erken ne zaman kesilir? Sabah namazından sonra kurban kesilir mi? Diyanet'in kurban kesimi hakkındaki açıklaması…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:53
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KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?
KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban kesimi ne zaman başladığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kurban kesimi en erken, Zilhicce ayının 10. günü olan Kurban Bayramı'nın ilk günü itibariyle kesilebiliyor.

Arefe günü kurban kesmek caiz midir?

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Kurban ibadetinin, Kurban bayramının ilk günü yerine getirilmesinin daha faziletli olduğuna dikkat çekiliyor. Kurban kesiminin zamanı, o yerde bayram namazı kılınıp kılınmadığına göre değişiyor.

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SABAH NAMAZINDAN SONRA KURBAN KESİLİR Mİ?
SABAH NAMAZINDAN SONRA KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet'e göre eğer bayram namazı kılınan bir yerde kurban kesilecekse, kurban ibadetinin bayram namazının ardından ifa edilmesi gerekiyor.

Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir?

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Bayram namazının kılınmadığı yerlerde kurban, ikinci fecirden yani imsak denilen sabah vakti girdikten sonra kesilebiliyor.

Kimler bayram namazı kılar? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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MEZHEPLERE GÖRE KURBAN KESİMİ
MEZHEPLERE GÖRE KURBAN KESİMİ

Mezheplere göre kurban kesim vaktinde bazı farklılıklar görülebiliyor. Hanefi mezhebinde bayramın 3. günü akşamına kadar kurban kesilebiliyor.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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Şafii mezhebine göre ise 4. günün gün batımına kadar kurbanın kesilmesi gerekiyor. Kurban bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

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