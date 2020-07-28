Kimler bayram namazı kılar? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayramı namazı kaçta 2020
Kimler bayram namazı kılar? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayramı namazı kaçta 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namaz saatlerini açıkladı. 31 Temmuz 2020'de milyonlarca Müslüman, bayramı ihya edecek. Geçtiğimiz bayram namazının evde kılınmasının ardından bu kurbanda camiler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dolacak. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bundan dolayı "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayram namazı ne zaman kılınır? Kimler bayram namazı kılar? Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı kaçta 2020? İşte il il bayram namaz vakitleri...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
21:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
21:38
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Bayram namazı ne zaman kılınır?
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Bayram namazı nasıl kılınır?
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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı? Bayram namazı kaçta 2020