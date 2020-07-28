Bayram namazı kaç rekat? Maddeler halinde bayram namazı kılınışı
2 Mayıs 2022'de milyonlarca Müslüman, bayramı ihya edecek. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bundan dolayı "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayram namazı ne zaman kılınır? Kimler bayram namazı kılar? Bayram namazı tek kılınır mı? Kimler bayram namazı kılmak zorundadır? Bayram namazı kaç tekbir, nedir?
Giriş Tarihi: 28.07.2020
21:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
18:43
Bayram namazı ne zaman kılınır?
Bayram namazı Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Peygamberimiz (sav), Kurban ve Ramazan bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9) Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere vaciptir. İslam dinine göre buluğ çağına gelmiş, mükellef olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazı kılabilir. Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler.
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "
Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "
Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "
Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de " Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.
Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.
Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi
"
Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa " Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken " Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise " Rabbena lekel hamd" denir.
"Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa " Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
"
Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.
2. Rekat:
İmam, sessiz bir şekilde Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden birinci rekâtta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûa varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.
Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okunur.
"
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.