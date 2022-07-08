Kurban kesilirken okunacak dua... Kurban duası okunuşu ve anlamı...

Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

🔷 Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir:

📌 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.