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Kurban kesilirken okunacak dua... Kurban duası okunuşu ve anlamı...

Kurban kesilirken okunacak dua, getirilen tekbir Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler Peygamberimizin söz ve davranışıyla belirlenmiştir. Peki, kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesimi sırasında okunan dualar nelerdir? Kurban keserken yapılması gerekenler nelerdir? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken ne söylenir? Kurban duası okunuşu ve anlamı...

Giriş Tarihi: 08.07.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 18:40
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📌 Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir.

Kurban Bayramı'nın fazileti nedir?

📌 Kurban; sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.

📌 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
📌 Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Arife günü zikir ve duaları

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Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

🔷Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir:

📌 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

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📌Bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.

📌 Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.

Merak edilen dini sorular

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📌 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.

📌 Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.

https://www.instagram.com/p/CfGaOIxDvKB/?hl=tr

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Kurban nasıl kesilir?

🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercih edilir.

🔸 Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.

🔸 Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.

🔸 Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.

Hac Çeşitleri

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