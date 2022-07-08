Kurban kesilirken okunacak dua... Kurban duası okunuşu ve anlamı...
Kurban kesilirken okunacak dua... Kurban duası okunuşu ve anlamı...
Kurban kesilirken okunacak dua, getirilen tekbir Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler Peygamberimizin söz ve davranışıyla belirlenmiştir. Peki, kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesimi sırasında okunan dualar nelerdir? Kurban keserken yapılması gerekenler nelerdir? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken ne söylenir? Kurban duası okunuşu ve anlamı...
Giriş Tarihi: 08.07.2022
18:33
Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
18:40