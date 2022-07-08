Arife günü zikir ve duaları

◾ Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâla'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Arife günlerinde çekilecek zikirlerden biri de Salavat-ı şerifedir.

◾ Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar, ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.