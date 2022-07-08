Arife günü zikir ve duaları
Arife günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün evvelini ifade etmek etmek için kullanılır. İslam aleminin bir sene boyunca idrak etmek ve şerefyab olmak maksaıyla beklediği 2022 Kurban Bayramı'nın hemn bir gün öncesi olan arife günü, 2022 yılında 9 Temmuz Cuma gününe tekabül ediyor. 2022 Arife gününde ne yapılacağı, hangi duaların okunacağı, hangi zikir ve tesbihlerin çekileceği ise merak durumu. Sizler için 2022 Kurban Bayramı arifesinde okumanız gereken duaları, çekmeniz gereken tesbih ve zikirleri bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 08.07.2022
15:57
🔵
"Allahumme salli alâ Muhammed"
◾ Resulullah (SAV),
hadisi ile üç aylara, muhterem gecelere ve bayram gecelerinin önemine dikkat çekmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
(Beyhaki, Sünen, Şuabul-İman, 3/342)
Peygamberimizin Arefe duası
◾ Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâla'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Arife günlerinde çekilecek zikirlerden biri de Salavat-ı şerifedir.
◾ Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de
"Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar, ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun." ( Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.
🔵
"La ilahe illallah"
◾
Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullanılan zikirlerden olmuştur. Efendimiz (SAV) zikrin en faziletlisi, "La ilahe illallahtır" buyurmuştur.
(Tirmizi, 3383)
◾ Regaip Kandili'nde Allah Teâlâ'yı anmak isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid'i tekrar ederler.
🔵
"Sübhanallahi ve bi Hamdihi"
◾
Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen kelime Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksadıyla kullanılır.
"Allah'ı hamd ile tesbih ederim"
(Buhari, Deavât, 65)
🔵
"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed"
◾ Salavat getirmek bizzat Allahu Teâla tarafından istenmiştir. Müslümanlar pek çok farklı şekilde Hz. Muhammed'i (SAV) anarlar.
◾ Arife günü gibi hassasiyetlerin yüksek mevkilere yükseldiği mühim günlerde salavat getirmek de kıymetlenir. Bu hususta Resulallah Efendimiz (SAV),
buyurarak salavat getirmenin önemine vurgu yapmıştır. "Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salat u selâm getirmeyen kimsedir"
(Tirmizi, Deavât, 100)