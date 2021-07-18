Arefe günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler! Peygamberimizin Arefe duası...

💠 Arife günü, Kurban Bayramı'ndan önce idrak edilen bir gündür. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'ndan önce ihya edilen arife günü, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor.

💠 Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

💠 Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.