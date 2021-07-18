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Arefe günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler! Peygamberimizin Arefe duası...

Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan önce idrak edilen bir gündür. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'ndan önce ihya edilen arife günü, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 2021 Arefe günü neler yapılır? Arefe günü okunacak dualar neler? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Peygamber Efendimiz Arefe günü hangi duayı yapardı? Arefe gününün fazileti nelerdir? Arefe günü yapılan dualar kabul olur mu? Arefe günü hangi dualar okunur? Arefe günü duası nedir? 2021 Kurban Bayramı Arefe duası...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:11
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Arefe günü ne zaman?
Arefe günü ne zaman?

💠 Arife günü, Kurban Bayramı'ndan önce idrak edilen bir gündür. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'ndan önce ihya edilen arife günü, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor.

💠 Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

💠 Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

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Peygamberimizin Arefe günü duası
Peygamberimizin Arefe günü duası

💠 Müslümanlar Arefe gününü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

💠 İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

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Arefe günü okunacak dua
Arefe günü okunacak dua

💠Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

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İstiğfar duası okunuşu
İstiğfar duası okunuşu

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

Kurban gece kesilir mi? Kurban en son hangi güne kadar kesilir?

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Arefe günü yapılan ibadetler
Arefe günü yapılan ibadetler

💠 Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

💠 Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

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