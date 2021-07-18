Arefe günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler! Peygamberimizin Arefe duası...
Arefe günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler! Peygamberimizin Arefe duası...
Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan önce idrak edilen bir gündür. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'ndan önce ihya edilen arife günü, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 2021 Arefe günü neler yapılır? Arefe günü okunacak dualar neler? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Peygamber Efendimiz Arefe günü hangi duayı yapardı? Arefe gününün fazileti nelerdir? Arefe günü yapılan dualar kabul olur mu? Arefe günü hangi dualar okunur? Arefe günü duası nedir? 2021 Kurban Bayramı Arefe duası...
Giriş Tarihi: 18.07.2021
13:59
Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
14:11