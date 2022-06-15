Hac Çeşitleri

🔸 Haccın Yapılışı



◼️ Hac, yapılışı itibariyle, İfrad, Temettû ve Kıran olmak üzere üç çeşittir.

◼️ Mekkelilerle, Harem bölgesinde ve mikat sınırları içerisinde ikamet edenler, ancak ifrad haccı yapar, temettü veya kıran haccı yapamazlar.

◼️ Hac aylarından önce Mekke'ye gelip umreyapan âfâkiler de bunlar gibi sadece ifrad haccı yapabilir, temettü veya kıran haccı yapamazlar.

◼️ Bunlar, Mekke'de ikamet ettikleri sürece başka bir umre yapamaz, Zilhicce'nin 8'inci Terviye günü hac için ihrama girer ve ifrad haccı yaparlar.

◼️ Şayet bunlar hac ayları girdikten sonra umre yapacak olurlarsa temettü yapmış olmazlar. Bu yanlış hareketleri sebebiyle ceza kurbanı keserler.

Besmele ve Önemi - Fatma Bayram