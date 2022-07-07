Merak edilen dini sorular

🔴 Soru: Eşim üç kere boş ol dedi. Nikahımız düşmüş müdür?

◾ Resulullah (SAV) zamanında erkek eşini adetten temizken bir kez boşadığında iddet süresi üç ay geçtikten sonra kadın boşanmış sayılırdı ve erkek kadını bir kez boşadığı için boşandığı eşiyle tekrar evlenme hakkına sahipti. Bu duruma ahsen boşanma ya da sünni boşanma ifadesi kullanılırdı. Kur'an' a ve sünnete uygundur. Hz. Ömer (RA) zamanından itibaren aynı mecliste üç kere söylenen "boş ol" talak kelimesini tek (bir) saydı. Altmış-yetmiş senedir diyanet fetvası da böyle söylüyor.