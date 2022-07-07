Merak edilen dini sorular
İslam hayatın her yanını ve her anını kuşatan Allah katındaki yegane dindir. Bayramlar ise İslam'ın kuşatıcı tavrının yeryüzüne yayılan yansımalarıdır. 2022 Kurban bayramının ne zaman olduğu sorusu inananları bilmediklerini aramaya itti. Müslümanlar Kurban bayramının gelmesi ile hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları dini suallere cevap arıyorlar. Sizler için merak edilen dini soruları ve cevaplarını derledik.
Giriş Tarihi: 07.07.2022
18:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
18:59
🔴 Soru: Büyük bir firmadan faizli banka arayıcılığıyla promosyon kullanmak caiz midir? ◾ Banka, kişinin çalıştığı firmaya promosyon veriyorsa kurum da çalışanlarına veriyorsa kullanabilir.
🔴 Soru: Ölmüş yakınlarımız için Cuma akşamı okuduğumuz Yasin-i Şerif'i akşam namazının peşinden okusak olur mu? ◾ Yeter ki okuyun. Ne zaman okuduğunuz önemli değil. İstediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Gece okumak istiyorsanız akşam güneş baktıktan sonra gecedir.
Dine dair merak edilen sorular
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Soru: Eşim üç kere boş ol dedi. Nikahımız düşmüş müdür?
◾ Resulullah (SAV) zamanında erkek eşini adetten temizken bir kez boşadığında iddet süresi üç ay geçtikten sonra kadın boşanmış sayılırdı ve erkek kadını bir kez boşadığı için boşandığı eşiyle tekrar evlenme hakkına sahipti. Bu duruma
ahsen boşanma ya da sünni boşanma ifadesi kullanılırdı. Kur'an' a ve sünnete uygundur. Hz. Ömer (RA) zamanından itibaren aynı mecliste üç kere söylenen "boş ol" talak kelimesini tek (bir) saydı. Altmış-yetmiş senedir diyanet fetvası da böyle söylüyor.
Dine dair merak edilen sorular
🔴 Soru: Kredi çekerek tır aldım. Onun kazancıyla hacca gidebilir, kurban kesebilir miyim? ◾ Kesebilir; hacca gidebilir, kurban da kesebilir. Çektiği krediyle aldığı mal sahibinin olur. Borcu açısından faiz ödediği için faizli muameleye girer, günahı vardır. Kredi çekmesi ile tırdan para kazanması arasında bir ilişki yoktur.
Dine dair merak edilen sorular
🔴 Soru: Şükür ile hamd arasında bir fark var mıdır? ◾ İkisi de Cenab'ı Hakk'a dair bir teşekkürdür. Şükürün tersi hamddır. Arada şöyle bir nüans vardır. Şükür: bir nimetin ardından edilir. Hamd ise Allah(CC), şükür ve hamd edilmeye layık olduğu için edilir. Her türlü şükür hamddır, fakat her hamd şükür değildir.