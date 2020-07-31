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  • Kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler… Kurban kesimi diyanet

Kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler… Kurban kesimi diyanet

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmeye başladı. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Kurban keserken yapılması gerekenlere dikkat etmek isteyen Müslümanlar, kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesilirken nelere dikkat edilir? gibi soruların cevabını araştırıyor. Diyanet kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususları yayımladı. İşte kurban kesmeden önce yapılması gerekenler…

Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 11:34
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KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Bu yıl ise, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 4 gün sürecek ve 3 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

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Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir.

Kurban Bayramının önemi nedir?

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Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kurban Bayramı mesajları

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Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.

Kurban eti kimlere verilir?

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Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercih edilir.

Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?

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