Kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler… Kurban kesimi diyanet
Kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler… Kurban kesimi diyanet
Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmeye başladı. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Kurban keserken yapılması gerekenlere dikkat etmek isteyen Müslümanlar, kurban kesilirken ne yapılır? Kurban kesilirken nelere dikkat edilir? gibi soruların cevabını araştırıyor. Diyanet kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususları yayımladı. İşte kurban kesmeden önce yapılması gerekenler…
Giriş Tarihi: 31.07.2020
11:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
11:34