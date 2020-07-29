Kurban Bayramının önemi nedir? Kurbanın anlam ve önemi…. Kurban bayramının fazileti…

Bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir:

"Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!" (Hac 22/34)