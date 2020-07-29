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Kurban Bayramının önemi nedir? Kurbanın anlam ve önemi…. Kurban bayramının fazileti…

Kurban yalnızca İslam'da değil, insanlık tarihi boyunca hemen hemen bütün dinlerde farklı şekil ve amaçlarla uygulanmıştır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler bulunmaktadır. Peki, kulluk bilincini korumak amacıyla kesilen kurbanın anlam ve önemi nedir? Kurban bayramının önemi ile ilgili ayetler nelerdir? İşte kurban bayramının fazileti…

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:35
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KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ
KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ

Yaklaşmak, Allah'a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen "kurban" kelimesi, dini terim olarak, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir.

Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

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Arapçada bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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AYETLERLE KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ
AYETLERLE KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ

İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir.

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"Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), 'And olsun seni öldüreceğim.' dedi. Diğeri de 'Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.' dedi…" (Mâide 5/27)

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Bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir:

"Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!" (Hac 22/34)

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