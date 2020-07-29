Kurban Bayramının önemi nedir? Kurbanın anlam ve önemi…. Kurban bayramının fazileti…
Kurban Bayramının önemi nedir? Kurbanın anlam ve önemi…. Kurban bayramının fazileti…
Kurban yalnızca İslam'da değil, insanlık tarihi boyunca hemen hemen bütün dinlerde farklı şekil ve amaçlarla uygulanmıştır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler bulunmaktadır. Peki, kulluk bilincini korumak amacıyla kesilen kurbanın anlam ve önemi nedir? Kurban bayramının önemi ile ilgili ayetler nelerdir? İşte kurban bayramının fazileti…
Giriş Tarihi: 29.07.2020
16:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
16:35