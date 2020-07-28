Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…
Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…
Bayramın 4. günü kurban kesilir mi sorusu araştırılan konulardan biridir. Kurban ibadetinin en son ne zaman ifa edileceğine dair Diyanet'in açıklamaları bulunuyor. Müslümanlar, kurban kesiminin en son hangi vakitte gerçekleştirilebileceğini merak ediyor. Peki, Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Şafii mezhebine göre kurban ne zaman kesilir? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…
Giriş Tarihi: 28.07.2020
23:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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