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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…

Bayramın 4. günü kurban kesilir mi sorusu araştırılan konulardan biridir. Kurban ibadetinin en son ne zaman ifa edileceğine dair Diyanet'in açıklamaları bulunuyor. Müslümanlar, kurban kesiminin en son hangi vakitte gerçekleştirilebileceğini merak ediyor. Peki, Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Şafii mezhebine göre kurban ne zaman kesilir? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 00:02
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BAYRAMIN 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?
BAYRAMIN 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Bayramın 4. günü kurban kesilip kesilemeyeceği Müslümanlar tarafından merak edilen bir konudur. İslam dininde Hanefi mezhebi için kurban vacib, diğer üç mezhep için ise sünnet bir ibadettir. Hanefilere göre, kurban bayramının dördüncü günü kurban kesilmez. Şafii mezhebinde ise kesilebilir.

Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir?

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KURBAN KESİMİNİN SON GÜNÜ
KURBAN KESİMİNİN SON GÜNÜ

Kurban kesiminin son günü Hanefilere göre, bayramın üçüncü günü güneşin batmasıyla biter. Böylece vacip olan kurban ibadetinin vakti çıkmış olur.

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Hanefiler, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kurbanını kesemeyenler, bayramın 3. günü güneş batmadan kurbanlarını kesebilirler. Ancak 4. gün kesilen kurban vacip değil nafile olur.

Kurban kesimi ne zaman başlar? Kurban en erken ne zaman kesilir?

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Bu süreler içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

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ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Şafii mezhebine göre ise kurban, bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü hangi dualar okunur?

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KURBAN KESMENİN KAZASI OLUR MU?
KURBAN KESMENİN KAZASI OLUR MU?

Kurban, vacip bir ibadettir ve İslami hükümlerce belirlenen şartları taşıyanın kesmesi gerekir. Kurban kesmenin kazası yoktur. Kurban, bayram süresince kesilmelidir.

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KURBAN KESMENİN KAZASI OLUR MU?
KURBAN KESMENİN KAZASI OLUR MU?

Kurban kesmeye şartları uygun olmasına rağmen bayramda kurban kesmeyi ihmal edenlerin kurban bedelini ihtiyaç sahiplerine vermesi, tövbe ve istiğfar etmesi gerektiği tavsiye edilir.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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