Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesmenin kazası olur mu? Kurban kesiminin son günü…

Bayramın 4. günü kurban kesilip kesilemeyeceği Müslümanlar tarafından merak edilen bir konudur. İslam dininde Hanefi mezhebi için kurban vacib, diğer üç mezhep için ise sünnet bir ibadettir. Hanefilere göre, kurban bayramının dördüncü günü kurban kesilmez. Şafii mezhebinde ise kesilebilir.

Kurban ne zaman kesilir? Kurban en son hangi vakitte kesilir?