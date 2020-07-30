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Kurban Bayramı mesajları 2020... Resimli Kurban Bayramı mesajları… Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları

İslam alemi için çok mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır. Her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanan bu önemli gün için geri sayım başlarken bayram mesajları da en çok paylaşılan konulardan birisi oldu. İnsanlar sevdiklerine güzel dileklerde bulanabilmek adına en güzel kurban mesajları, resimli Kurban Bayramı mesajları, Kurban Bayramı sözleri ve mesajları, kısa ve anlamlı kurban bayramı mesajları gibi konuları internette sıklıkla araştırıyorlar. İşte 2020 Kurban Bayramı mesajları…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:28
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Müslüman âleminin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi yine aynı sevinç ve coşku yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar için bu bayram daha farklı bir anlam taşıyor. Bayram coşkusunu sevdikleriyle de paylaşmak isteyen insanlar, bayram mesajlarını şimdiden hazırlıyor. Sevdiklerinize iyi dileklerde bulunacağınız bayram mesajları…

Kurban Bayramının önemi nedir?

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Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Arefe günü oruç tutulur mu?

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Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

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Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

İstanbul'da bayramda gezilebilecek müzeler

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Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

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