Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucunun önemi… Arefe günü orucu ile ilgili hadisler
Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı için az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan arefe Müslümanlar için oldukça önem arz etmektedir. Zilhicce orucunun yanı sıra, Kurban Bayramı öncesi Arefe günü orucu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "Arefe günü oruç tutulur mu?" sorusunun yanında arefe gününün önemi nedir? Arefe günü orucu ile ilgili hadisler de en çok merak edilen ve cevabı beklenen sorular arasında. İşte arefe günü orucunun fazileti hakkındaki bilgiler…
Giriş Tarihi: 29.07.2020
13:02
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
13:46
Kurban bayramından bir önceki güne verilen isimdir.
Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin
(Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçede kısaca arefe (arife) denilmiştir. Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe'de kısaca arefe (arife) denilmiştir.
Kurban ile ilgili ayet ve hadisler
Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez.
Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:
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"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür."
(Muvatta, Hacc 246)
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
İslam dininin kıymet verdiği günlerden Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır. Bu önemli günde ilk akla gelen sorulardan biri, arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağıdır.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak
müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.
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AREFE GÜNÜ ORUCU İLE İLGİLİ HADİS
Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak
"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
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