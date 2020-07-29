Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucunun önemi… Arefe günü orucu ile ilgili hadisler

Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı için az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan arefe Müslümanlar için oldukça önem arz etmektedir. Zilhicce orucunun yanı sıra, Kurban Bayramı öncesi Arefe günü orucu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "Arefe günü oruç tutulur mu?" sorusunun yanında arefe gününün önemi nedir? Arefe günü orucu ile ilgili hadisler de en çok merak edilen ve cevabı beklenen sorular arasında. İşte arefe günü orucunun fazileti hakkındaki bilgiler…