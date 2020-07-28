Bayrama kaç gün kaldı 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Bayrama kaç gün kaldı 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı için İslam dünyası heyecanlı bekleyişe geçti. Kurban Bayramının başlamasıyla birlikte kurbanlar kesilecek, tatil planı olanlar bu zamanı en iyi şekilde değerlendirecek. Müslümanlar, bu mübarek günlerde ibadet etmenin huzurunu yaşayacak, kurban ibadetini ifa edecek. Diyanet'in açıkladığı takvime göre Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz, Kurban Bayramının ilk günü ise 31 Temmuz. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayrama kaç gün kaldı 2020? Kurban Bayramı kaç gün? Kurban kesme şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.07.2020
10:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
14:52