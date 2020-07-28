Bayrama kaç gün kaldı 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban ibadeti sadece sosyal dayanışma ile sınırlı değildir. Her ibadetin özü itibariyle özel anlam ve hikmetinin olduğu gibi kurban ibadetinin yerine başka bir ibadetin gerçekleştirilmesi caiz görülmez.

Kurban parasının dağıtılması, fakirlere gıda yardımı yapılması, namaz kılınıp oruç tutulması gibi İslam'da tavsiye edilen eylemler kurban yerine geçmez.