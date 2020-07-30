İstanbul'da bayramda gezilebilecek müzeler
İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek. Tarihi Yarımada içindeki
Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğ müzeler bayram tatilinde yine en çok tercih edilen mekanlar olacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi müzeler açık olacak? Bayramda gezilecek yerler hakkında kısa bilgiler...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
08:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
09:52
Milli Saraylara bağlı müzeler
Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, arife günü ile Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günü ziyaret edilebilecek.
Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan
Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın 2, 3 ve 4'üncü günü 09.00-18.00 arasında açık olacak.
İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray
, bayramın ilk gününde ise ziyarete kapalı olacak.
İnternet üzerinden gezebileceğin 10 müze
Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği, 700 bin metrekarelik alanı kaplayan saray, her yıl artan bir şekilde Türk ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.
Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, arife günü ile Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günü ziyaret edilebilecek.
Ana yapısı dışında 16 ayrı bölümden meydana gelen ve 110 bin metrekarelik alanda ziyaretçileri ağırlayan
Dolmabahçe Sarayı ve Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlar da 09.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu pek çok önemli esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri
, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 31 Temmuz'da 13.00-17.00 arasında ziyarete açık olacak.
Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan müze, 128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlıyor.