İstanbul'da bayramda gezilebilecek müzeler

İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek. Tarihi Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğ müzeler bayram tatilinde yine en çok tercih edilen mekanlar olacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi müzeler açık olacak? Bayramda gezilecek yerler hakkında kısa bilgiler...