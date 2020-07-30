Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti kaça bölünür? Kurban eti satılır mı?
Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı için az bir zaman kaldı. Bayram coşkusu yaşayacak vatandaşlar kestikleri kurban etlerini de ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıracaklar. Bu süreçte Kurban Bayramı'nda Allah (c.c) için adanan kurbanlıkların eti hakkında kurban eti kimlere verilir? Kurban eti kaça bölünür? Kurban eti satılır mı? gibi çeşitli soruların cevapları merak ediliyor. Peki, kurban paylaşımı ile ilgili hadis nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 30.07.2020
16:59
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?
Müslüman aleminin dua ve ibadetler ile karşıladığı bir bayram daha idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın faziletine ermek isteyen Müslümanlar, kurban etlerini kimlere vereceğini ve nasıl pay edeceğini düşünürken birtakım sorularla karşı karşıya kalıyorlar.. Bu sebeple kurban etinin dağıtımı konusunda tereddüte düşen vatandaşlar ayrıntılı bilgileri ise araştırmaya başladı. Peki, bu hususta dinimiz ne diyor?
Kurban ile ilgili ayet ve hadisler
Hz. Peygamber (s.a.s.),kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185).
Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını
dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir. (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)
Kurban Bayramının önemi nedir?
İslâm âlimlerinin çoğunluğu kurban etinin üç çeşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesini, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılmasını tavsiye ederler.
Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması esastır. Bunun ölçü ve şeklini her mükellef kendi konum ve imkânını, başkalarının durum ve imkânını ayrı ayrı gözden geçirerek bizzat belirlemeli ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmelidir.
Bayram namazı kaçta?
Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Bu konuda kesin bir sınır yoktur.
Resimli Kurban Bayramı mesajları
Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması esastır. Bunun ölçü ve şeklini her mükellef kendi konum ve imkânını, başkalarının durum ve imkânını ayrı ayrı gözden geçirerek bizzat belirlemeli ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmelidir.
İstanbul'da bayramda gezilebilecek müzeler