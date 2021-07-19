Kurban keserken okunan dualar nelerdir? Kurban duası nasıl yapılır?
Kurban keserken okunan dualar neler sorusu Kurban Bayramı'nın gelmesi ile merak edilen konulardan biri. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirecek. Usulüne uygun kurban kesilirken, bazı duaların okunması gerekir. Peki kurban keserken ne söylenir? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken okunan dualar neler? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken besmele çekilir mi? Kurban duası ve anlamı...
Giriş Tarihi: 19.07.2021
16:24
Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
16:27
Kurban keserken yapılması gerekenler
Kurban,
kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir.
Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır.
Peygamberimizin (sav) söz ve davranışıyla belirlenmiştir. Kurban kesilirken yapılması gerekenler,
🔸 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da
kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.
🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin
menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. kurbanını kendisinin kesmesi
🔸 Kurbanı kesecek kimsenin
tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü ehl-i kitabın kestiği yenir. Müslüman olması
Bayram namazının kılınışı
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
🔸Kurbanı kesen kimse
bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli,
🔸Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken
der. "Bismillâhi Allahü ekber"
🔸Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de
besmeleye iştirak eder.
🔸Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre b
u hayvanın eti yenilmez.
Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?
🔸 Kurban kesmenin rüknü,
hayvanın kanını akıtmaktır. kurbanlık
🔸 Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak
göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir.
🔸 Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki
yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir. şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek
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önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür. Hayvana acı vermemek için
Kurban kestikten sonra kılınan namaz
Kurban keserken okunacak dualar
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
(En'âm suresi, 162-163. ayetler) "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim."
(En'âm, 6/79) "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."
Kurban kesimi ne zaman başlar?
Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan
(el-En'âm 6/79), "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" "(el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur. Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" eklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir. "Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" ş