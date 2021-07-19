Kurban keserken okunan dualar nelerdir? Kurban duası nasıl yapılır?

Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir.

Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler, Peygamberimizin (sav) söz ve davranışıyla belirlenmiştir.

🔸 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.

🔸 Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü ehl-i kitabın kestiği yenir.

Bayram namazının kılınışı