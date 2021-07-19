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Kurban keserken okunan dualar nelerdir? Kurban duası nasıl yapılır?

Kurban keserken okunan dualar neler sorusu Kurban Bayramı'nın gelmesi ile merak edilen konulardan biri. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirecek. Usulüne uygun kurban kesilirken, bazı duaların okunması gerekir. Peki kurban keserken ne söylenir? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken okunan dualar neler? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken besmele çekilir mi? Kurban duası ve anlamı...

Giriş Tarihi: 19.07.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 16:27
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Kurban keserken yapılması gerekenler
Kurban keserken yapılması gerekenler

Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir.

Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler, Peygamberimizin (sav) söz ve davranışıyla belirlenmiştir.

🔸 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.

🔸 Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü ehl-i kitabın kestiği yenir.

Bayram namazının kılınışı

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Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

🔸Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.

🔸Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der.

🔸Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder.

🔸Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.

Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

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Kurban nasıl kesilir?
Kurban nasıl kesilir?

🔸 Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır.

🔸 Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir.

🔸 Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir.

🔸 Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz

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Kurban keserken okunacak dualar
Kurban keserken okunacak dualar

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim." (En'âm suresi, 162-163. ayetler)

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"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Kurban kesimi ne zaman başlar?

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Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" (el-En'âm 6/79), "Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur. "Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.

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