Bayram namazının kılınışı... Bayram namazında okunan dualar neler?
Kurban Bayramı, İslam aleminin iki büyük bayramından biridir. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda namazlar kılınacak, dualar ve ibadetler eda edilecek. Bundan dolayı Müslümanlar bayram namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için unutabilen bir namazdır. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazında okunan dualar neler?
Giriş Tarihi: 19.07.2021
15:17
Bayram namazı ne zaman kılınır?
🔸 Bayram namazı
. Peygamberimiz (sav), Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9) hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır
🔸Bayram namazı, bayramın birinci günü,
kılınır. sabah namazından sonra
🔸 Bayram namazı,
İslam dinine göre kendisine Cuma namazı farz olan kimselere vaciptir. bayram namazı kılabilir. Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde buluğ çağına gelmiş, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bu namazlara katılabilirler. kadınlar isterlerse
Bayram namazı nasıl kılınır?
🔸 Bayram namazı
Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. cemaatle kılınır ve iki rekâttır.
🔸 Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının
Bunlara " birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Zevaid" tekbirleri denir.
BİRİNCİ TEKBİR
💠 İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice
"Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İKİNCİ TEKBİR:
💠 İkinci defa
"Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur. ÜÇÜNCÜ TEKBİR:
💠 Sonra yine
"Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.
💠 Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.
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Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi
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Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa " Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken " Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise " Rabbena lekel hamd" denir.
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"Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa " Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
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Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.
💠 İmam
sessiz bir şekilde Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur.
💠Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden
birinci rekâtta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûa varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.
💠Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okunur.
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Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
🔸 Ettehiyyatü Okunuşu
Ettahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Allahümme Salli okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Barik okunuşu
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Rabbena Atina Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbena Firli Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
💠 İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.
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Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.
💠 Teşrik tekbirleri; "
Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi'l-hamd" cümlelerinden oluşur.