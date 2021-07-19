Bayram namazının kılınışı... Bayram namazında okunan dualar neler?

BİRİNCİ TEKBİR

💠 İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İKİNCİ TEKBİR:

💠 İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

ÜÇÜNCÜ TEKBİR:

💠 Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.

💠 Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.

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Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi

💠"Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir.

💠"Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

💠 "Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.