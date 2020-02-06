Kur’an’da geçen kıyamet alametleri nelerdir?
Kıyamet alametleri nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri. Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada pek çok felaket gerçekleşti. Bu felaketler ise akıllara dünyanın sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerini getirdi. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? Kur'an'da geçen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimiz kıyamet alametleri ile ilgili ne söyledi? Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin zamanı bilinebilir mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2020
17:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
12:15
KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?
Kıyamet alametleri nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri. Kıyamet kelimesi,
kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.
Kıyamet kelimesi,
dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.
KUR’AN-I KERİM’DE ‘KIYAMET’ NASIL GEÇER?
Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret
-beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçer; 26 âyette "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle yer alır.
İslam inancının üç temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan, çok değişik ve etkileyici üsluplar taşıyan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır.
KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK
Kıyamet,
semavî dinlerin temel iman esaslarından biri olarak kabul ettikleri bir konudur. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir.
Kur'an'da yer alan ayetlerle akaid alanında delil kabul edilebilecek derecede sahih olan hadislerin muhtevası insan aklının çözüm aradığı her probleme cevap vermemektedir. Bu sebeple
ilk dönemlerden itibaren kıyamet alâmetleri, kıyametin çeşitli merhaleleri, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili birçok zayıf veya mevzu rivayet ortaya çıkmıştır.
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
Kozmik anlamda
kıyametin ne zaman kopacağı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun -jeolojik zaman çerçevesinde- yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.
Ansızın gerçekleşecek olan
kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.
KUR’AN’DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ
Ancak bu alâmetlerin nelerden ibaret olduğu açık bir şekilde haber verilmemiş,
sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişiyle ( manasına alınabilecek bir bağlam içinde zikredilmiştir. ) dâbbetü'l-arzın çıkışı ( Enbiyâ, 96 ) kıyamet alâmeti Neml, 82
Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili olarak
göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından ( bahsedilmiştir. ) ve ayın yarılacağından ( Duhân, 11-12 ) Kamer, 1