Kur’an’da geçen kıyamet alametleri nelerdir?

Ancak bu alâmetlerin nelerden ibaret olduğu açık bir şekilde haber verilmemiş, sadece Ye'cûc ve Me'cûc'ün gelişiyle ( Enbiyâ, 96 ) dâbbetü'l-arzın çıkışı ( Neml, 82 ) kıyamet alâmeti manasına alınabilecek bir bağlam içinde zikredilmiştir.

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili olarak göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından ( Duhân, 11-12 ) ve ayın yarılacağından (Kamer, 1) bahsedilmiştir.